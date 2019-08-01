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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:34 В Норильске стартовала акция «Добрые окна».
16:52 В Норильске возникли сложности с реализацией региональной программы капремонта домов.
16:16 Лесные пожары на севере Красноярского края тушат самолёты МЧС России.
16:01 Ближайшие выходные выдадутся для норильчан достаточно комфортными по погоде.
15:39 Кинокомплекс «Родина» объявляет необычную акцию «Поймай автобус в кадр».
14:45 По инициативе прокуратуры Норильска организация и её руководитель оштрафованы за нарушение антикоррупционного законодательства.
14:43 Норильские родители могут проконсультироваться по поводу развития своих детей.
14:19 В эти минуты норильские дайверы отплывают в экспедицию в затон реки Норильской. Впереди – несколько дней исследовательских погружений.
13:33 Прокуратура Норильска пресекла нарушения в одной из городских аптек.
13:28 Горожанам предлагают принять участие в опросе.
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