Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40218

1 августа 2019, 13:28



Горожанам предлагают принять участие в опросе.

Анкетирование доступно на главной странице официального сайта Норильска http://www.norilsk-city.ru/ Фото Владимира Макушкина

Просмотров:141 Тема анкетирования – развитие туризма на территории. Предлагается ответить на 17 вопросов, в их числе – «Для Вас лично Норильский район является привлекательным для туризма?», «Какими туристическими услугами Вы бы воспользовались при наличии возможности?» и т. д. Вопросы преимущественно тестовые, однако есть возможность предоставить и развёрнутые ответы. Например, респондентам предлагают поразмышлять, какие дальние туристские маршруты предпочтительнее и как уберечь северную природу от загрязнения бытовым мусором.Анкетирование доступно на главной странице официального сайта Норильска http://www.norilsk-city.ru/Фото Владимира Макушкина