Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40219

1 августа 2019, 13:33



Прокуратура Норильска пресекла нарушения в одной из городских аптек.

В ходе проверки аптеки «Мелисса» прокуратура выявила отсутствие входящих в перечень минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи. Это грубое нарушение условий лицензирования фармацевтической деятельности, а также прав граждан в сфере здравоохранения. В результате в отношении генерального директора аптеки возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)». Мировым судьёй руководитель «Мелиссы» по постановлению прокуратуры привлечён к административной ответственности (в виде штрафа). Помимо этого в другой аптеке «Мед-Фарм-Проект» прокуратура обнаружила нарушения условий хранения лекарств, в связи с чем в адрес гендиректора учреждения внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. После вмешательства прокуратуры нарушения были устранены, сообщает портал прокуратуры края. Фото https://www.irk.kp.ru

Просмотров:177 В ходе проверки аптеки «Мелисса» прокуратура выявила отсутствие входящих в перечень минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи. Это грубое нарушение условий лицензирования фармацевтической деятельности, а также прав граждан в сфере здравоохранения. В результате в отношении генерального директора аптеки возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)». Мировым судьёй руководитель «Мелиссы» по постановлению прокуратуры привлечён к административной ответственности (в виде штрафа).Помимо этого в другой аптеке «Мед-Фарм-Проект» прокуратура обнаружила нарушения условий хранения лекарств, в связи с чем в адрес гендиректора учреждения внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. После вмешательства прокуратуры нарушения были устранены, сообщает портал прокуратуры края.Фото https://www.irk.kp.ru