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1 августа 2019, 14:19



В эти минуты норильские дайверы отплывают в экспедицию в затон реки Норильской. Впереди – несколько дней исследовательских погружений.

Руководитель экспедиции Андрей Левченко рассказал, что Клуб подводного плавания «Норд», который представляет в Норильске Конфедерацию подводной деятельности России, совместно с аварийно–спасательным отрядом экстренного реагирования ежегодно организуют такие исследовательские поездки. На счету наших дайверов – несколько исследовательских экспедиций, в том числе на озере Лама в районе Центральной турбазы, на озере Капчук и другие. Помимо поиска затонувших предметов они необходимы для изучения рельефа дна и отработки взаимодействия дайверов и спасателей. - Чтобы улучшить навыки, нужно погружаться как можно чаще и в разных водоёмах, - пояснил Андрей Левченко. – Мы обныряли достаточно много озёр и рек, и всегда, двигаясь в сторону Ламы, проходили мимо затона. А место очень интересное – ведь это одна из точек, с которой начинался Норильск. Помимо исследования глубин дайверы во время этой поездки планируют и пешую вылазку в район, где находились лаготделение и воинская часть. В экспедицию отправились деcять человек, погружаться будут пятеро, остальные помогут с устройством лагеря, взятым оборудованием. О том, что обнаружат дайверы и как пройдёт поездка, читайте на страницах «Заполярки» на следующей неделе. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:142 Этот район интересен тем, что здесь, вероятнее, в 1930-1940-е годы, была пристань и велика вероятность найти затонувшие суда и предметы, представляющие сейчас музейную ценность. Сегодня этот район активно исследуют норильские краеведы, а вот под воду там ещё никто не нырял. Многие норильчане знают, что в затоне покоится старая баржа: в 2013 году, когда уровень воды в Норилке из-за засухи был минимальным, она даже показывалась из воды. Но разобраться, какое именно это плавсредство, можно только хорошенько его разглядев. Дайверы надеются найти судно, оценить его состояние и понять причину, по которой оно затонуло. Речь о том, чтобы сразу же достать его, не идёт. Но лебёдку с собой водолазы везут – они попытаются найти и вытащить снегоходы, которые зимой провалились под лёд. Со слов владельцев дайверам известно о трёх таких случаях в этом районе. Но, скорее всего, считают водолазы, снегоходов под водой в затоне намного больше.Руководитель экспедиции Андрей Левченко рассказал, что Клуб подводного плавания «Норд», который представляет в Норильске Конфедерацию подводной деятельности России, совместно с аварийно–спасательным отрядом экстренного реагирования ежегодно организуют такие исследовательские поездки. На счету наших дайверов – несколько исследовательских экспедиций, в том числе на озере Лама в районе Центральной турбазы, на озере Капчук и другие. Помимо поиска затонувших предметов они необходимы для изучения рельефа дна и отработки взаимодействия дайверов и спасателей.- Чтобы улучшить навыки, нужно погружаться как можно чаще и в разных водоёмах, - пояснил Андрей Левченко. – Мы обныряли достаточно много озёр и рек, и всегда, двигаясь в сторону Ламы, проходили мимо затона. А место очень интересное – ведь это одна из точек, с которой начинался Норильск.Помимо исследования глубин дайверы во время этой поездки планируют и пешую вылазку в район, где находились лаготделение и воинская часть.В экспедицию отправились деcять человек, погружаться будут пятеро, остальные помогут с устройством лагеря, взятым оборудованием. О том, что обнаружат дайверы и как пройдёт поездка, читайте на страницах «Заполярки» на следующей неделе.Фото Владимира Макушкина