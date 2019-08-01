Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40221

1 августа 2019, 14:43



Норильские родители могут проконсультироваться по поводу развития своих детей.

В рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» в Красноярском крае создана служба консультативной помощи родителям (законным представителям). В круге вопросов, которые могут поднять родители, - психологические (например, о трудностях общения с ребёнком, переходном возрасте и т. д.), социальные (девиантное поведение сына или дочери), образовательные (аттестация, ЕГЭ, школьное и дошкольное образование). Консультацию можно получить, записавшись на сайте по ссылке http://nach.kras-do.ru/new/ В Норильске консультации по вопросам образования, воспитания детей можно получить в управлении общего и дошкольного образования администрации Норильска; в территориальной психолого-медико-педагогической комиссии; в консультационных центрах, открытых на базах дошкольных учреждений (информация об адресах, контактных телефонах размещена на сайте www.norduo.ucoz.ru); в отделе опеки и попечительства над несовершеннолетними; в управлении социальной политики администрации города. «Сегодня есть много профильной литературы, но многим родителям важно получить ещё и мнение специалиста конкретно по их проблеме. Все желающие могут обратиться на консультацию в край, но те, кому важно говорить о своих трудностях лично, всегда могут получить помощь в нашем городе», - отметили в управлении образования города. Фото Ирины Яринской

Просмотров:108 В рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» в Красноярском крае создана служба консультативной помощи родителям (законным представителям). В круге вопросов, которые могут поднять родители, - психологические (например, о трудностях общения с ребёнком, переходном возрасте и т. д.), социальные (девиантное поведение сына или дочери), образовательные (аттестация, ЕГЭ, школьное и дошкольное образование). Консультацию можно получить, записавшись на сайте по ссылке http://nach.kras-do.ru/new/В Норильске консультации по вопросам образования, воспитания детей можно получить в управлении общего и дошкольного образования администрации Норильска; в территориальной психолого-медико-педагогической комиссии; в консультационных центрах, открытых на базах дошкольных учреждений (информация об адресах, контактных телефонах размещена на сайте www.norduo.ucoz.ru); в отделе опеки и попечительства над несовершеннолетними; в управлении социальной политики администрации города.«Сегодня есть много профильной литературы, но многим родителям важно получить ещё и мнение специалиста конкретно по их проблеме. Все желающие могут обратиться на консультацию в край, но те, кому важно говорить о своих трудностях лично, всегда могут получить помощь в нашем городе», - отметили в управлении образования города.Фото Ирины Яринской