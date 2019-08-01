Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40222

1 августа 2019, 14:45



По инициативе прокуратуры Норильска организация и её руководитель оштрафованы за нарушение антикоррупционного законодательства.

Как установили в прокуратуре, «Таймырская топливная компания» в течение 2016 – 2018 гг. заключала трудовые договоры с лицами, ранее замещавшими должности муниципальной и государственной службы, в том числе проходившими службу в Отделе МВД России по городу Норильску. Однако при наличии в личных делах сведений о наименовании должностей, замещаемых бывшими служащими органов внутренних дел, уведомления о заключении с ними трудовых договоров по последнему месту их службы не направлялись. В связи с нарушением работодателем требований ч. 4 ст. 12 Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и ст. 64.1 ТК РФ прокуратурой города в отношении юридического лица и его генерального директора инициировано возбуждение пяти дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 19.29 КоАП РФ («Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего»). Постановлениями мирового суда «Таймырская топливная компания» и её руководитель оштрафованы на общую сумму 340 тысяч рублей, сообщает портал краевой прокуратуры. Фото http://www.krasproc.ru

Просмотров:195 Как установили в прокуратуре, «Таймырская топливная компания» в течение 2016 – 2018 гг. заключала трудовые договоры с лицами, ранее замещавшими должности муниципальной и государственной службы, в том числе проходившими службу в Отделе МВД России по городу Норильску. Однако при наличии в личных делах сведений о наименовании должностей, замещаемых бывшими служащими органов внутренних дел, уведомления о заключении с ними трудовых договоров по последнему месту их службы не направлялись.В связи с нарушением работодателем требований ч. 4 ст. 12 Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и ст. 64.1 ТК РФ прокуратурой города в отношении юридического лица и его генерального директора инициировано возбуждение пяти дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 19.29 КоАП РФ («Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего»). Постановлениями мирового суда «Таймырская топливная компания» и её руководитель оштрафованы на общую сумму 340 тысяч рублей, сообщает портал краевой прокуратуры.Фото http://www.krasproc.ru