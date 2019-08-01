Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40223

1 августа 2019, 15:39



Кинокомплекс «Родина» объявляет необычную акцию «Поймай автобус в кадр».

Напомним: весной кинокомплекс «Родина» проводил фотографический проект-конкурс «Отражение». По его итогам и была создана передвижная выставка на жёлтом автобусе НПОПАТ. Курсирует транспортное средство с начала лета всегда по разным маршрутам, так что встретить фотоавтобус можно в разные дни и в разных уголках города. Снимки необходимо отправлять в приложении WhatsApp по номеру 8-913-160-05-15. Торопитесь: авторы первых трёх фотографий автобуса «Отражение» получат сертификаты на три часа игры в боулинг-клубе торговой сети «Медведь». Дополнительная информация по телефону 36-88-22.

Просмотров:126 К участию в ней приглашены все норильчане, имеющие под рукой фотоаппарат или телефон с камерой. Надо лишь заметить курсирующий в городе автобус с фотоработами участников проекта «Отражение» и успеть запечатлеть его. Акция продлится весь август.Напомним: весной кинокомплекс «Родина» проводил фотографический проект-конкурс «Отражение». По его итогам и была создана передвижная выставка на жёлтом автобусе НПОПАТ.Курсирует транспортное средство с начала лета всегда по разным маршрутам, так что встретить фотоавтобус можно в разные дни и в разных уголках города. Снимки необходимо отправлять в приложении WhatsApp по номеру 8-913-160-05-15. Торопитесь: авторы первых трёх фотографий автобуса «Отражение» получат сертификаты на три часа игры в боулинг-клубе торговой сети «Медведь».Дополнительная информация по телефону 36-88-22.