Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40224

1 августа 2019, 16:01



Ближайшие выходные выдадутся для норильчан достаточно комфортными по погоде.

Об этом говорят данные прогноза Таймырского центра метеорологии и мониторинга окружающей среды. Пролившийся в четверг небольшой дождь, по словам дежурного синоптика Елены Шишкиной, ни в коем случае не может означать для северян окончания заполярного лета, как это часто у нас бывает. В пятницу, субботу и воскресенье осадки в Норильске и окрестностях маловероятны. Во всяком случае в дневное время. В это же время суток температура составит около 18-23 градусов при небольшом ветре преимущественно южного направления. Фото Ирины Яринской

Просмотров:131 Об этом говорят данные прогноза Таймырского центра метеорологии и мониторинга окружающей среды. Пролившийся в четверг небольшой дождь, по словам дежурного синоптика Елены Шишкиной, ни в коем случае не может означать для северян окончания заполярного лета, как это часто у нас бывает.В пятницу, субботу и воскресенье осадки в Норильске и окрестностях маловероятны. Во всяком случае в дневное время. В это же время суток температура составит около 18-23 градусов при небольшом ветре преимущественно южного направления.Фото Ирины Яринской