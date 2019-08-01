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1 августа 2019, 16:16



Лесные пожары на севере Красноярского края тушат самолёты МЧС России.

В минувшую среду Бе–200 совершил три слива, сбросив в очаг пожара 27 тонн огнегасящей жидкости. Вертолёт доставил сотрудников МЧС в эвенкийский посёлок Оскоба и в Богучанском районе совершил пять сливов. Сразу после сброса воды на кромку пожара группы лесных огнеборцев проводят локализацию очага возгорания. В Богучаны прибыла аэромобильная группировка МЧС России из Хакасии и Кемеровской области в составе 100 человек, которая уже приступила к тушению. Председатель правительства России Дмитрий Медведев провёл в Красноярске оперативное совещание по вопросам ликвидации лесных пожаров на территории Сибирского федерального округа. Несмотря на то что угрозы для населённых пунктов сейчас нет, необходимо усилить контроль и тушение уже имеющихся возгораний. — Самая главная задача на сегодня — не допустить распространения огня на населённые пункты. Пожары в нашей стране — это нередкое явление. Очень разные природные условия на территории России, есть и факторы климатических изменений. В прошлом году также фиксировались значительные объёмы пожаров. Однако нужно готовиться к таким ситуациям, — отметил премьер–министр. Дмитрий Медведев поддержал ряд предложений по предупреждению лесных пожаров, которые в своём докладе обозначил губернатор Красноярского края Александр Усс. Глава региона выступил с идеей создать специализированный лесопожарный центр для работы в приарктических территориях; предложил привлекать к решению проблем в отрасли представителей науки и общественности; также сообщил о нехватке лесных инспекторов. Вчера Александр Усс обсудил с представителями Минобороны и МЧС России порядок применения авиации при тушении лесных пожаров. В Красноярск прибыли 10 самолётов Ил–76 и 10 вертолётов военно–транспортной авиации, оборудованных специальными водосливными устройствами. — Решено согласованно работать авиацией вблизи посёлка Ванавара, для того чтобы нейтрализовать угрозу населённому пункту. Профилактическая предупредительная работа авиацией будет осуществляться вблизи Куюмбинского нефтяного месторождения. Кроме того, есть серьёзная «термоточка» на некотором удалении от Ванавары, которая вызывает большое количество дыма, — сказал глава региона. Заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков уточнил, что к 10 часам четверга в Красноярске была сформирована авиационная группировка из самолётов Ил–76, экипажи приступили к тушению пожаров. Самолёты работают парами, радиус действия — до тысячи километров. К концу вчерашнего дня они выполнили 20 рейсов. Сегодня при благоприятной погоде к выполнению задачи приступит группа из вертолётов. В свою очередь первый заместитель министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян сообщил о том, что за несколько дней были значительно усилены наземная и воздушная группировки. — Всё зависит от того, насколько слаженно используем имеющиеся у нас силы. Мы провели рекогносцировку, подготовили всю инфраструктуру. Надеемся, что в ближайшее время сможем переломить ситуацию. 24.mchs.gov.ru

Просмотров:124 В Абанском, Богучанском, Енисейском, Кежемском, Нижнеингашском, Пировском, Таймырском и Эвенкийском районах зафиксировано более 100 пожаров на площади более миллиона гектаров. На тушении задействованы почти 800 человек и 380 единиц техники. В Богучанском районе работают самолёт–амфибия Бе–200 и вертолёт Ми–8 МЧС России. Борта проводят мониторинг, тушение лесных пожаров и переброску личного состава для борьбы с огнём.В минувшую среду Бе–200 совершил три слива, сбросив в очаг пожара 27 тонн огнегасящей жидкости. Вертолёт доставил сотрудников МЧС в эвенкийский посёлок Оскоба и в Богучанском районе совершил пять сливов. Сразу после сброса воды на кромку пожара группы лесных огнеборцев проводят локализацию очага возгорания.В Богучаны прибыла аэромобильная группировка МЧС России из Хакасии и Кемеровской области в составе 100 человек, которая уже приступила к тушению.Председатель правительства России Дмитрий Медведев провёл в Красноярске оперативное совещание по вопросам ликвидации лесных пожаров на территории Сибирского федерального округа. Несмотря на то что угрозы для населённых пунктов сейчас нет, необходимо усилить контроль и тушение уже имеющихся возгораний.— Самая главная задача на сегодня — не допустить распространения огня на населённые пункты. Пожары в нашей стране — это нередкое явление. Очень разные природные условия на территории России, есть и факторы климатических изменений. В прошлом году также фиксировались значительные объёмы пожаров. Однако нужно готовиться к таким ситуациям, — отметил премьер–министр.Дмитрий Медведев поддержал ряд предложений по предупреждению лесных пожаров, которые в своём докладе обозначил губернатор Красноярского края Александр Усс. Глава региона выступил с идеей создать специализированный лесопожарный центр для работы в приарктических территориях; предложил привлекать к решению проблем в отрасли представителей науки и общественности; также сообщил о нехватке лесных инспекторов.Вчера Александр Усс обсудил с представителями Минобороны и МЧС России порядок применения авиации при тушении лесных пожаров. В Красноярск прибыли 10 самолётов Ил–76 и 10 вертолётов военно–транспортной авиации, оборудованных специальными водосливными устройствами.— Решено согласованно работать авиацией вблизи посёлка Ванавара, для того чтобы нейтрализовать угрозу населённому пункту. Профилактическая предупредительная работа авиацией будет осуществляться вблизи Куюмбинского нефтяного месторождения. Кроме того, есть серьёзная «термоточка» на некотором удалении от Ванавары, которая вызывает большое количество дыма, — сказал глава региона.Заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков уточнил, что к 10 часам четверга в Красноярске была сформирована авиационная группировка из самолётов Ил–76, экипажи приступили к тушению пожаров. Самолёты работают парами, радиус действия — до тысячи километров. К концу вчерашнего дня они выполнили 20 рейсов. Сегодня при благоприятной погоде к выполнению задачи приступит группа из вертолётов.В свою очередь первый заместитель министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян сообщил о том, что за несколько дней были значительно усилены наземная и воздушная группировки.— Всё зависит от того, насколько слаженно используем имеющиеся у нас силы. Мы провели рекогносцировку, подготовили всю инфраструктуру. Надеемся, что в ближайшее время сможем переломить ситуацию.24.mchs.gov.ru