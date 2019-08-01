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1 августа 2019, 16:52

В Норильске возникли сложности с реализацией региональной программы капремонта домов.


Вчера губернатор Красноярского края Александр Усс провел совещание с главами муниципальных образований об итогах реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов за первое полугодие 2019 года. Губернатор также заслушал глав ряда территорий, где возникли сложности с реализацией программы. В частности, в Норильске для пяти домов, которые являются объектами культурного наследия, не разработана проектно-сметная документация, для восьми домов сметная стоимость значительно превышает предельно допустимый уровень.
В ходе видеоконференции Норильска Ринат Ахметчин доложил Александру Уссу о проблемах, которые существуют в городе. Он подтвердил отсутствие разработанной проектно-сметной документации для пяти домов, которые являются объектами культурного наследия. Региональный оператор не смог определить подрядчиков для выполнения работ на таких домах из-за отсутствия у кандидатов разрешительных документов (адреса домов: Ленинский пр, 3, 7,12,13,17). В этих домах планировалось выполнить различные виды работ: Ленинский пр., 3, - ремонт крыши, Ленинский пр.,7, – ремонт фасада, Ленинский пр.,12, – ремонт ТВС, Ленинский пр.,13 и 17, – ремонт электрики.
Для восьми домов стоимость работ, согласно сметной документации, разработанной региональным фондом, превышает сумму, которую региональный оператор может заплатить из платежей собственников. Иными словами, превышен предельно допустимый уровень.
В целом краткосрочным планом региональной программы капремонта многоквартирных домов в Норильске на 2019 год запланировано выполнение ремонта в 159 домах, сообщили в управлении ЖКХ администрации города.
По итогам первого полугодия от плана отстали: вместо планируемых 54 домов отремонтировали 20. Кроме того, в регфонд на оплату направлены еще два объекта, готовы к сдаче пять объектов. В числе причин, помешавших выполнить работы, специалисты УЖКХ отметили сложные погодные условия, непростую транспортную логистику, невыплату авансов, несовершенство проектно-сметной документации.
Не удалось заключить договоры по 25 домам на 40 видов работ. В их числе пять домов культурного наследия, по которым нет проектной документации; девять – по которым неоднократно объявленные аукционы так и не состоялись из-за отсутствия подрядчиков; для трёх домов требуется доработка проектов; для восьми – превышена предельно допустимая стоимость работ. Собственники квартир ещё в 20 домах проводят собрания по переносу сроков выполнения работ на 2020 год.
«Администрацией Норильска разработан антикризисный план, усилен контроль за ходом реализации работ, отозваны из отпуска должностные лица, курирующие выполнение программы. Мы рассчитываем, что в ближайшее время в городе заработает обособленное подразделение фонда для оперативного решения возникающих в ходе реализации программы проблем, в том числе по согласованию изменений в разработанную фондом проектную документацию; решится вопрос по ремонту домов, входящих в список объектов культурного наследия; а также возобновится авансирование работ для приобретения строительных материалов и доставки их в Норильск в период навигации», - отметила и.о. начальника управления ЖКХ администрации Норильска Татьяна Шульгина.
На будущий период ожидаются изменения предельной сметной стоимости работ по ремонту систем тепло-, водоснабжения, а также в проектных решениях по ремонту крыш и фасадов.
Фото Ирины Яринской

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