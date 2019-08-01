Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40227

1 августа 2019, 17:34



В Норильске стартовала акция «Добрые окна».

В помощь Денису в благотворительном фонде «Территория добра» стартовала акция «Добрые окна», которую поддержала компания «Мастер окон». В этой акции может принять участие любой житель города, совместив доброе дело с пользой для себя: с каждого проданного окна или входной двери на реабилитацию ребёнка перечисляется определённый процент средств. Оказать помощь можно и внеся средства по реквизитам БФ "Территория добра": ИНН 2457065522 р/с 407038101131160016148 БИК 040407627 Кор. Счет 30101810800000000627 Красноярское отделение 8646 ПАО СБАРБАНК г.Красноярск Назначение платежа: Денису Рыжикову

Просмотров:94 Норильские оконщики вместе с благотворительным фондом «Территория добра» помогают Денису Рыжикову. Он давний друг благотворительного фонда. Мальчику шесть лет. У него органическое поражение ЦНС с задержкой психо-речевого развития, аутизм, но они с мамой не опускают руки и делают всё, чтобы улучшить состояние малыша. Денис приобретает навыки самообслуживания и сказал своё первое слово – «мама». Чтобы закрепить достижения, ему нужен очередной курс реабилитации в Оренбургском реабилитационном центре.В помощь Денису в благотворительном фонде «Территория добра» стартовала акция «Добрые окна», которую поддержала компания «Мастер окон». В этой акции может принять участие любой житель города, совместив доброе дело с пользой для себя: с каждого проданного окна или входной двери на реабилитацию ребёнка перечисляется определённый процент средств.Оказать помощь можно и внеся средства по реквизитам БФ "Территория добра":ИНН 2457065522р/с 407038101131160016148БИК 040407627Кор. Счет 30101810800000000627Красноярское отделение 8646ПАО СБАРБАНК г.КрасноярскНазначение платежа:Денису Рыжикову