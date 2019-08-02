Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40228

2 августа 2019, 10:57



«АРкТика» приглашает норильчан на мастерскую экскурсоводов.

В это воскресенье, 4 августа, куратор фестиваля уличных искусств «АРкТика», кандидат искусствоведения, профессор Кирилл Гаврилин и художник Павел Юдин расскажут о новых достопримечательностях Норильска и о том, как появившиеся арт-объекты помогут разнообразить прогулки и туристические маршруты по нашему городу. Лекция будет интересна работникам музеев, гидам, экскурсоводам и любому, кто хочет лучше узнать современный Норильск. Встреча пройдёт на кухне АРН (ул. Комсомольская, 33а, третий этаж). Начало в 15 часов. Для участия необходимо зарегистрироваться. Мастерская экскурсоводов – завершающий образовательный блок первого норильского фестиваля уличных искусств «АРкТика», организованного Агентством развития Норильска при участии администрации города и поддержке компании «Норникель». В этот же день в парке «Арктический» на Комсомольской улице состоится закрытие фестиваля: в 18 часов норильчанам будет представлен перформанс «Север-Юг». Фото Ксении Рымской

Просмотров:208 В это воскресенье, 4 августа, куратор фестиваля уличных искусств «АРкТика», кандидат искусствоведения, профессор Кирилл Гаврилин и художник Павел Юдин расскажут о новых достопримечательностях Норильска и о том, как появившиеся арт-объекты помогут разнообразить прогулки и туристические маршруты по нашему городу.Лекция будет интересна работникам музеев, гидам, экскурсоводам и любому, кто хочет лучше узнать современный Норильск.Встреча пройдёт на кухне АРН (ул. Комсомольская, 33а, третий этаж). Начало в 15 часов. Для участия необходимо зарегистрироваться.Мастерская экскурсоводов – завершающий образовательный блок первого норильского фестиваля уличных искусств «АРкТика», организованного Агентством развития Норильска при участии администрации города и поддержке компании «Норникель».В этот же день в парке «Арктический» на Комсомольской улице состоится закрытие фестиваля: в 18 часов норильчанам будет представлен перформанс «Север-Юг».Фото Ксении Рымской