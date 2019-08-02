Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40229

2 августа 2019, 11:27



После двухлетнего перерыва в России вновь начали выдавать образовательные кредиты.

Соответствующая договорённость о запуске программы образовательного кредитования достигнута между Миноборнауки и Сбербанком. В рамках программы студенты вузов, имеющих лицензию, получат право на льготный кредит на получение высшего образования по ставке не выше 9% годовых и не будут обязаны предоставить для него обеспечение, сообщает ряд федеральных изданий. Льготный период по кредиту охватит весь срок обучения и ещё три месяца. За это время студент не должен будет выплачивать банку основной долг по образовательному кредиту, а в первый и второй год сможет не платить часть процентов. С третьего года заёмщик будет должен полностью выплачивать текущие проценты. Оформить образовательный кредит с 1 августа можно во всех отделениях Сбербанка по паспорту, договору с вузом о платном образовании и счёту на оплату обучения. Несовершеннолетним студентам потребуется также согласие законных представителей на заключение кредитного договора, свидетельство о рождении и паспорта его родителей или опекунов. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:172 Соответствующая договорённость о запуске программы образовательного кредитования достигнута между Миноборнауки и Сбербанком.В рамках программы студенты вузов, имеющих лицензию, получат право на льготный кредит на получение высшего образования по ставке не выше 9% годовых и не будут обязаны предоставить для него обеспечение, сообщает ряд федеральных изданий.Льготный период по кредиту охватит весь срок обучения и ещё три месяца. За это время студент не должен будет выплачивать банку основной долг по образовательному кредиту, а в первый и второй год сможет не платить часть процентов. С третьего года заёмщик будет должен полностью выплачивать текущие проценты.Оформить образовательный кредит с 1 августа можно во всех отделениях Сбербанка по паспорту, договору с вузом о платном образовании и счёту на оплату обучения. Несовершеннолетним студентам потребуется также согласие законных представителей на заключение кредитного договора, свидетельство о рождении и паспорта его родителей или опекунов.Фото Владимира Макушкина