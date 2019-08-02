Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40230

2 августа 2019, 11:30



Норильский индустриальный институт напоминает всем желающим о возможности записаться в «Школу социальных компетенций».

Он разработан на средства, полученные от гранта конкурса социальных проектов «Норникеля» «Мир новых возможностей». Напомним: третий год подряд НГИИ побеждает в конкурсе социальных проектов «Норникеля» «Мир новых возможностей». В 2018 году грантовую поддержку получил проект «Школа социальных компетенций (Soft skills school)», который и реализуется в этом году. Его цель — создание бесплатного онлайн–курса, позволяющего в дистанционном режиме сформировать у обучающихся такие социальные навыки, как управление вниманием, эмоциями и отношениями. По мнению автора проекта, проректора по учебно–воспитательной работе НГИИ Виталия Стеклянникова, формирование этих компетенций позволит перекинуть «мостик» от мира гаджетов, социальных сетей и компьютерных симуляторов к миру материальных объектов и отношений между живыми людьми. Бюджет проекта — один миллион рублей. Именно социальные компетенции - концентрация внимания, умение устанавливать коммуникацию и поддерживать социальные связи, контролировать эмоции, управлять стрессом и т. д., а не профессиональные знания в первую очередь позволяют человеку быть успешным и достигать поставленных целей независимо от сферы и специфики деятельности – в учёбе, работе, в личных отношениях, считают специалисты. Именно эти компетенции и формирует онлайн-школа. «В отличие от узкопрофессиональных компетенций (hard skills), которые позволяют быть конкурентноспособными в профессиональной деятельности, социальные компетенции (soft skills) делают нас успешными не только на работе, но и в обычных, бытовых ситуациях. Поэтому социальные компетенции называют еще и жизненными компетенциями», - поясняют в НГИИ. Запуск проекта 15 октября 2019 года. Зачисление на онлайн-курс осуществляется на конкурсной основе (заполнить анкету можно на сайте https://norvuz.ru/, вкладка «Онлайн-школа социальных компетенций»). Его слушателями могут стать школьники, студенты, молодые специалисты группы компаний «Норникель». Фото Владимира Макушкина

Просмотров:221 Он разработан на средства, полученные от гранта конкурса социальных проектов «Норникеля» «Мир новых возможностей». Напомним: третий год подряд НГИИ побеждает в конкурсе социальных проектов «Норникеля» «Мир новых возможностей». В 2018 году грантовую поддержку получил проект «Школа социальных компетенций (Soft skills school)», который и реализуется в этом году. Его цель — создание бесплатного онлайн–курса, позволяющего в дистанционном режиме сформировать у обучающихся такие социальные навыки, как управление вниманием, эмоциями и отношениями. По мнению автора проекта, проректора по учебно–воспитательной работе НГИИ Виталия Стеклянникова, формирование этих компетенций позволит перекинуть «мостик» от мира гаджетов, социальных сетей и компьютерных симуляторов к миру материальных объектов и отношений между живыми людьми. Бюджет проекта — один миллион рублей.Именно социальные компетенции - концентрация внимания, умение устанавливать коммуникацию и поддерживать социальные связи, контролировать эмоции, управлять стрессом и т. д., а не профессиональные знания в первую очередь позволяют человеку быть успешным и достигать поставленных целей независимо от сферы и специфики деятельности – в учёбе, работе, в личных отношениях, считают специалисты. Именно эти компетенции и формирует онлайн-школа.«В отличие от узкопрофессиональных компетенций (hard skills), которые позволяют быть конкурентноспособными в профессиональной деятельности, социальные компетенции (soft skills) делают нас успешными не только на работе, но и в обычных, бытовых ситуациях. Поэтому социальные компетенции называют еще и жизненными компетенциями», - поясняют в НГИИ.Запуск проекта 15 октября 2019 года. Зачисление на онлайн-курс осуществляется на конкурсной основе (заполнить анкету можно на сайте https://norvuz.ru/, вкладка «Онлайн-школа социальных компетенций»). Его слушателями могут стать школьники, студенты, молодые специалисты группы компаний «Норникель».Фото Владимира Макушкина