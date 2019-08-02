Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40231

2 августа 2019, 11:59



Оздоровились. У 89% отдохнувших в летних лагерях на территории края детей отмечен выраженный эффект оздоровления.

Больше 400 плановых и внеплановых проверок летних оздоровительных организаций, организаторов питания и поставщиков пищевых продуктов в детские оздоровительные организации прошло за это время. Особое внимание уделялось организации питания, контролю за материально-техническим оборудованием, организации водоснабжения и условиям размещения детей и подростков. В ходе проведения проверок исследовано около 500 проб питьевой воды, 870 проб пищевых продуктов и продовольственного сырья, более 1000 проб кулинарной продукции и готовых блюд. Удельный вес проб питьевой воды, не соответствующей установленным требованиям по микробиологическим показателям, составил 1,1 %. Доля проб исследованных кулинарных изделий и готовых блюд, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составила 2,6% по калорийности и 4% - по содержанию основных пищевых веществ. Из оборота изъяли 2240 кг продовольственного сырья и пищевых продуктов. По результатам проверок в отношении виновных лиц возбуждено 368 дел об административных правонарушениях, по результатам рассмотренных дел наложено штрафов на общую сумму 1 081 000 рублей, выданы предписания об устранении выявленных нарушений. Специалисты напоминают, что санитарно-эпидемиологическое благополучие детей в летних оздоровительных учреждениях находится на их особом контроле. Проверки продолжаются. Фото https://medrupor.ru

Просмотров:178 Такие цифры фигурируют в оценке эффективности оздоровления детей по итогам первой и второй оздоровительных смен управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю. В нашем регионе в две смены отдохнули около 8600 детей в 834 детских оздоровительных лагерях, в том числе - в 52 загородных. В третью смену организован отдых 12 000 детей в 73 оздоровительных лагерях, в том числе в 45 загородных.Больше 400 плановых и внеплановых проверок летних оздоровительных организаций, организаторов питания и поставщиков пищевых продуктов в детские оздоровительные организации прошло за это время. Особое внимание уделялось организации питания, контролю за материально-техническим оборудованием, организации водоснабжения и условиям размещения детей и подростков.В ходе проведения проверок исследовано около 500 проб питьевой воды, 870 проб пищевых продуктов и продовольственного сырья, более 1000 проб кулинарной продукции и готовых блюд. Удельный вес проб питьевой воды, не соответствующей установленным требованиям по микробиологическим показателям, составил 1,1 %.Доля проб исследованных кулинарных изделий и готовых блюд, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составила 2,6% по калорийности и 4% - по содержанию основных пищевых веществ. Из оборота изъяли 2240 кг продовольственного сырья и пищевых продуктов.По результатам проверок в отношении виновных лиц возбуждено 368 дел об административных правонарушениях, по результатам рассмотренных дел наложено штрафов на общую сумму 1 081 000 рублей, выданы предписания об устранении выявленных нарушений.Специалисты напоминают, что санитарно-эпидемиологическое благополучие детей в летних оздоровительных учреждениях находится на их особом контроле. Проверки продолжаются.Фото https://medrupor.ru