Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40232

2 августа 2019, 12:00



Мастерская перформеров открылась для норильчан.

Участники мастерской уже прослушали лекцию Милы Введенской «Российский перформанс: территория эксперимента», посвящённую феномену отечественного перформанса, который является особенным, независимым видом творчества. История перформанса в изложении Милы Введенской включала ряд известных имен, среди которых есть и уроженец Норильска Андрей Бартенев. Затем перформеры Евгения Андрианова и Резеда Кучкарова провели мастер-класс по основам движения. Мила Введенская отмечает: «Участники мастерской получают здесь импульс, который помогает понять, что такое перформанс. Здесь учат чувствовать. Чувствовать не только себя, но и друг друга. Учат взаимодействовать, в том числе энергетически. Уже сегодня нас ждёт занимательная лекция «Малевич и Арктика» и интерактивная игра «Сам себе Малевич», которую мы будем проводить впервые. Расскажем, почему Малевич придерживался выбранного пути, что из этого получилось. Это большая концепция и философия». Присоединиться к мастерской перформеров можно по ссылке https://arnorilsk.timepad.ru/event/1029611/ Напомним, фестиваль организован Агентством развития Норильска при участии администрации города и поддержке компании «Норникель». Фото предоставлено АРН

Просмотров:192 Второй образовательный блок Норильского фестиваля уличных искусств «АРкТика» продлится до 4 августа.Участники мастерской уже прослушали лекцию Милы Введенской «Российский перформанс: территория эксперимента», посвящённую феномену отечественного перформанса, который является особенным, независимым видом творчества. История перформанса в изложении Милы Введенской включала ряд известных имен, среди которых есть и уроженец Норильска Андрей Бартенев. Затем перформеры Евгения Андрианова и Резеда Кучкарова провели мастер-класс по основам движения.Мила Введенская отмечает: «Участники мастерской получают здесь импульс, который помогает понять, что такое перформанс. Здесь учат чувствовать. Чувствовать не только себя, но и друг друга. Учат взаимодействовать, в том числе энергетически. Уже сегодня нас ждёт занимательная лекция «Малевич и Арктика» и интерактивная игра «Сам себе Малевич», которую мы будем проводить впервые. Расскажем, почему Малевич придерживался выбранного пути, что из этого получилось. Это большая концепция и философия».Присоединиться к мастерской перформеров можно по ссылке https://arnorilsk.timepad.ru/event/1029611/Напомним, фестиваль организован Агентством развития Норильска при участии администрации города и поддержке компании «Норникель».Фото предоставлено АРН