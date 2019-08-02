Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40233

2 августа 2019, 12:45



За прошедшие сутки в крае ликвидировано пять лесных пожаров в Эвенкийском, Мотыгинском, Богучанском и Нижнеингашском районах на общей площади более 5,4 тыс. га.

По оперативной информации на 9 часов 2 августа, в авиационной и наземной зонах зарегистрировано 27 лесных пожаров – в Енисейском, Эвенкийском, Кежемском, Богучанском, Абанском, Северо-Енисейском, Таймырском, Тасеевском, Бирилюсском районах на общей площади 8,4 тыс. га. Угрозы населённым пунктам нет. Большая часть возгораний действует в труднодоступной зоне. Пожары тушат более 920 человек, в том числе сотрудники федерального резерва, авиапожарные из соседних регионов и арендаторы лесных участков, сотрудники МЧС. Задействовано около 100 единиц техники, сообщает официальный портал края. Основная часть возгораний действует в Эвенкии, в так называемой зоне контроля – крайне отдалённых и труднодоступных территориях, где практически нет населённых пунктов и ценных лесов. Таких лесных пожаров в крае - 101 на площади 1,1 млн га, к очагам возгораний доставлены сотрудники авиапожарной службы, два пожара ликвидированы. В круглосуточном режиме за данными пожарами ведётся мониторинг. В тушении также задействованы 30 воздушных судов Минобороны РФ, МЧС и Лесопожарного центра, которые произвели 24 слива воды общим объёмом 496 тонн на лесные пожары в Богучанском, Эвенкийском и Абанском районах. Руководители лечебных учреждений на севере края контролируют ситуацию, проводится профилактическая работа с населением, а также подворовые обходы жителей. В целом ситуация с лесными пожарами в регионе находится под контролем. Однако на территории края и Эвенкийского района введен режим ЧС, доступ людей в леса ограничен. В лесах края и на прилегающих к ним территориях усилено патрулирование, а также ужесточены меры по выявлению и наказанию виновных в возникновении пожаров и палов сухой травы. При обнаружении возгорания в лесу необходимо немедленно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или отправить сообщение с помощью мобильного приложения «Берегите лес». На данный момент на телефон горячей линии Минэкологии края поступило два звонка. Передвижная лаборатория совершила шесть выездов. В результате прямых измерений зафиксировано превышение максимальных разовых предельно допустимых концентраций по диоксиду азота в 1,01 раза на улице Горького в районе дома № 97. На автоматизированных постах наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха Красноярска превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций не зафиксировано. Фото https://ria.ru/

Просмотров:190 Ещё один очаг возгорания в зоне контроля.По оперативной информации на 9 часов 2 августа, в авиационной и наземной зонах зарегистрировано 27 лесных пожаров – в Енисейском, Эвенкийском, Кежемском, Богучанском, Абанском, Северо-Енисейском, Таймырском, Тасеевском, Бирилюсском районах на общей площади 8,4 тыс. га. Угрозы населённым пунктам нет. Большая часть возгораний действует в труднодоступной зоне. Пожары тушат более 920 человек, в том числе сотрудники федерального резерва, авиапожарные из соседних регионов и арендаторы лесных участков, сотрудники МЧС. Задействовано около 100 единиц техники, сообщает официальный портал края.Основная часть возгораний действует в Эвенкии, в так называемой зоне контроля – крайне отдалённых и труднодоступных территориях, где практически нет населённых пунктов и ценных лесов. Таких лесных пожаров в крае - 101 на площади 1,1 млн га, к очагам возгораний доставлены сотрудники авиапожарной службы, два пожара ликвидированы. В круглосуточном режиме за данными пожарами ведётся мониторинг.В тушении также задействованы 30 воздушных судов Минобороны РФ, МЧС и Лесопожарного центра, которые произвели 24 слива воды общим объёмом 496 тонн на лесные пожары в Богучанском, Эвенкийском и Абанском районах.Руководители лечебных учреждений на севере края контролируют ситуацию, проводится профилактическая работа с населением, а также подворовые обходы жителей. В целом ситуация с лесными пожарами в регионе находится под контролем. Однако на территории края и Эвенкийского района введен режим ЧС, доступ людей в леса ограничен.В лесах края и на прилегающих к ним территориях усилено патрулирование, а также ужесточены меры по выявлению и наказанию виновных в возникновении пожаров и палов сухой травы. При обнаружении возгорания в лесу необходимо немедленно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или отправить сообщение с помощью мобильного приложения «Берегите лес». На данный момент на телефон горячей линии Минэкологии края поступило два звонка.Передвижная лаборатория совершила шесть выездов. В результате прямых измерений зафиксировано превышение максимальных разовых предельно допустимых концентраций по диоксиду азота в 1,01 раза на улице Горького в районе дома № 97. На автоматизированных постах наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха Красноярска превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций не зафиксировано.Фото https://ria.ru/