Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40234

2 августа 2019, 14:02



Вчера в ДТП с мотоциклом пострадали дети.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД установили, что мотоциклист никогда не получал водительского удостоверения, а его транспорт не зарегистрирован в установленном порядке и не имеет страхового полиса ОСАГО. Мотоцикл помещён на штрафстоянку. Водитель прошёл освидетельствование на месте ДТП алкотестером, с помощью которого было установлено состояние алкогольного опьянения - 0,74 мг/л выдыхаемого воздуха. Теперь ему грозит административный арест до 15 суток, а также возмещение причинённого вреда здоровью детей. Также по результатам медицинского обследования пострадавших мотоциклист может быть привлечён как фигурант уголовного дела. По данному факту проводится проверка. Сотрудники ГИБДД в очередной раз обращаются к норильчанам с просьбой сообщать в дежурную часть Отдела МВД России по Норильску о фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями. Фото очевидцев

Просмотров:290 Происшествие произошло около девяти часов вечера в Кайеркане. По предварительной версии, 39-летний мужчина управлял мотоциклом «Кавасаки», не имея водительского удостоверения и в состоянии алкогольного опьянения. После столкновения с попутным автомобилем произошло опрокидывание мотоцикла с последующим наездом на детей, стоящих на тротуаре. В результате происшествия трёхлетнюю девочку и её 13-летнего брата госпитализировали в городскую больницу. Сейчас девочка пребывает в тяжёлом состоянии, мальчик – в состоянии средней тяжести.Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД установили, что мотоциклист никогда не получал водительского удостоверения, а его транспорт не зарегистрирован в установленном порядке и не имеет страхового полиса ОСАГО. Мотоцикл помещён на штрафстоянку. Водитель прошёл освидетельствование на месте ДТП алкотестером, с помощью которого было установлено состояние алкогольного опьянения - 0,74 мг/л выдыхаемого воздуха. Теперь ему грозит административный арест до 15 суток, а также возмещение причинённого вреда здоровью детей. Также по результатам медицинского обследования пострадавших мотоциклист может быть привлечён как фигурант уголовного дела. По данному факту проводится проверка.Сотрудники ГИБДД в очередной раз обращаются к норильчанам с просьбой сообщать в дежурную часть Отдела МВД России по Норильску о фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями.Фото очевидцев