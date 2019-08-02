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2 августа 2019, 14:02



Члены общественного совета проверили Норильский отдел МВД России.

По результатам проверки нарушений в работе сотрудников дежурной части не выявлено. Фото https://норильск.24.мвд.рф/

Просмотров:228 Проверка прошла в рамках акции «Гражданский мониторинг». Председатель общественного совета при ОМВД России по Норильску Дмитрий Дубров и его первый заместитель Юрий Кононченко проверили комнату приёма граждан, помещения дежурной части, ознакомились с системой видеонаблюдения и учёта видеозаписи в служебных помещениях. Они также обратили внимание на реагирование оперативных дежурных на поступающие телефонные звонки, порядок регистрации сообщений о преступлениях и правонарушениях, также ознакомились с правовыми документами, регламентирующими деятельность дежурной части. Оценили и содержание информационных стендов для граждан. Особое внимание проверяющие обратили на соблюдение пропускного режима на территорию отдела.По результатам проверки нарушений в работе сотрудников дежурной части не выявлено.Фото https://норильск.24.мвд.рф/