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2 августа 2019, 14:12



Команда кировчан готовится покорить Север на катамаранах.

Русский Север манит своими просторами, но, к сожалению, далеко не везде в этом регионе существует инфраструктура для туристов-любителей. Но Сергей Герасимов — профессионал, и его команда из Федерации оздоровительно-спортивного туризма Кировской области выбирает не самые лёгкие маршруты. В этом году Сергей и восемь его товарищей планируют совершить водное путешествие на катамаране по Енисею к плато Путорана. Герасимов и его друзья намерены не просто пройти маршрут, у экспедиции есть также и научные цели. Как рассказал «Ленте.ру» сам путешественник, он часто отправляется в длительные путешествия. В прошлом году состоялась подготовительная поездка: «То, что мы берём с собой в этот раз, мы проверяли в прошлом году на реке Коже в Архангельской области», - говорит он. Основная цель экспедиции - проверить глубину озера Дюпкун, потому как до сих пор в интернете исследователи не нашли об этом точных данных; а также измерить высоту водопада Тальниковый, так как в сети даются очень противоречивые цифры. Путешественники уже стартовали из Кирова, 29 августа планируют вернуться туда же. «Могут быть сомнения, что уложимся в эти даты, в жизни всякое бывает, но если до сих пор у меня это получалось, то методом экстраполяции я делаю вывод, что и на этот раз, скорее всего, получится», - сказал Сергей Герасимов. Как и большинство маршрутов, этот туристы пройдут впервые. Старт будет взят в Лесосибирске, куда уже отправлен груз. Там будут докуплены продукты, которые нет необходимости везти с собой: масло, сахар, соль; построят катамаран из тех частей, которые туда отправили, там же закупят лес для рамы — уже есть договорённость. Дальше идут по Енисею вниз по течению от пяти до семи дней. «Доходим до реки Курейки, по ней мы поднимаемся против течения до города Светлогорска, где встречаем ещё одного товарища из нашей экспедиции, который, к сожалению, сейчас с нами поехать не может. Оттуда мы под мотором идём по Курейскому водохранилищу до его окончания, а затем вновь — по реке Курейке. Мы поднимаемся до озера Дюпкун, основной точки нашей деятельности. Проводим соответствующие замеры, на что уйдёт от трёх до пяти дней, и, если все хорошо, идём дальше вверх по течению и ставим лагерь на южном берегу, поскольку на северном находится заповедник «Путоранский», а дальше делаем радиальный выход на самый большой в России водопад Курейский. К тому же по всему маршруту мы фиксируем и соответствующим образом описываем следы антропогенного воздействия на среду. Это уже такое фоновое занятие, которое потом претворится в статью по первому направлению, заявленному в гранте. А потом идём вниз по течению до города Норильска», - отметил руководитель группы. В списке снаряжения - 15-сильный мотор, генератор, ноутбук, лазерные линейки, измеритель глубины, планшеты и угломеры, канистра на 300 литров топлива, запасы будут пополняться по пути следования. Самый большой объём предстоит закупить в Светлогорске. По мнению Сергея Герасимова, Норильск не просто может быть привлекательным туристическим направлением, он уже таковым является. «Конечно, есть ограничения, которые накладывает заповедник «Путоранский», но они оправданны. И вот тут важно, чтобы, если ты путешествуешь самостоятельно, у тебя был соответствующий опыт. Если пользуешься услугами туристических компаний, они в свою очередь должны иметь соответствующий опыт», - заключил он. Фото участников поездки

Просмотров:185 Русский Север манит своими просторами, но, к сожалению, далеко не везде в этом регионе существует инфраструктура для туристов-любителей. Но Сергей Герасимов — профессионал, и его команда из Федерации оздоровительно-спортивного туризма Кировской области выбирает не самые лёгкие маршруты. В этом году Сергей и восемь его товарищей планируют совершить водное путешествие на катамаране по Енисею к плато Путорана. Герасимов и его друзья намерены не просто пройти маршрут, у экспедиции есть также и научные цели.Как рассказал «Ленте.ру» сам путешественник, он часто отправляется в длительные путешествия. В прошлом году состоялась подготовительная поездка: «То, что мы берём с собой в этот раз, мы проверяли в прошлом году на реке Коже в Архангельской области», - говорит он. Основная цель экспедиции - проверить глубину озера Дюпкун, потому как до сих пор в интернете исследователи не нашли об этом точных данных; а также измерить высоту водопада Тальниковый, так как в сети даются очень противоречивые цифры. Путешественники уже стартовали из Кирова, 29 августа планируют вернуться туда же.«Могут быть сомнения, что уложимся в эти даты, в жизни всякое бывает, но если до сих пор у меня это получалось, то методом экстраполяции я делаю вывод, что и на этот раз, скорее всего, получится», - сказал Сергей Герасимов. Как и большинство маршрутов, этот туристы пройдут впервые.Старт будет взят в Лесосибирске, куда уже отправлен груз. Там будут докуплены продукты, которые нет необходимости везти с собой: масло, сахар, соль; построят катамаран из тех частей, которые туда отправили, там же закупят лес для рамы — уже есть договорённость. Дальше идут по Енисею вниз по течению от пяти до семи дней. «Доходим до реки Курейки, по ней мы поднимаемся против течения до города Светлогорска, где встречаем ещё одного товарища из нашей экспедиции, который, к сожалению, сейчас с нами поехать не может. Оттуда мы под мотором идём по Курейскому водохранилищу до его окончания, а затем вновь — по реке Курейке. Мы поднимаемся до озера Дюпкун, основной точки нашей деятельности. Проводим соответствующие замеры, на что уйдёт от трёх до пяти дней, и, если все хорошо, идём дальше вверх по течению и ставим лагерь на южном берегу, поскольку на северном находится заповедник «Путоранский», а дальше делаем радиальный выход на самый большой в России водопад Курейский. К тому же по всему маршруту мы фиксируем и соответствующим образом описываем следы антропогенного воздействия на среду. Это уже такое фоновое занятие, которое потом претворится в статью по первому направлению, заявленному в гранте. А потом идём вниз по течению до города Норильска», - отметил руководитель группы.В списке снаряжения - 15-сильный мотор, генератор, ноутбук, лазерные линейки, измеритель глубины, планшеты и угломеры, канистра на 300 литров топлива, запасы будут пополняться по пути следования. Самый большой объём предстоит закупить в Светлогорске.По мнению Сергея Герасимова, Норильск не просто может быть привлекательным туристическим направлением, он уже таковым является. «Конечно, есть ограничения, которые накладывает заповедник «Путоранский», но они оправданны. И вот тут важно, чтобы, если ты путешествуешь самостоятельно, у тебя был соответствующий опыт. Если пользуешься услугами туристических компаний, они в свою очередь должны иметь соответствующий опыт», - заключил он.Фото участников поездки