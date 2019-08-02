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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:09 Команда дайверов, отправившаяся в затон реки Норильской, выполнила сегодня первые погружения.
17:31 В новой Аллее Воинской Славы на площади Памяти Героев установили памятный знак в честь Воздушно-десантных войск России.
17:24 Норильчанам вряд ли стоит опасаться встречи с бурым медвежонком во время отдыха за городом.
16:29 Норильск начал отмечать 89-ю годовщину Воздушно-десантных войск России с митинга памяти у мемориала «Чёрный тюльпан».
16:04 Медиахудожница из Нижнего Новгорода в сотрудничестве с Музеем Норильска готовит уникальную инсталляцию о быте ненцев.
14:49 Собственников квартир в двух домах на территории «ЖКС» ждут на внеочередном общем собрании. На повестке дня - перенос сроков выполнения работ.
14:21 Скоро в школу. Общеобразовательные учреждения приглашают на встречу с классными руководителями.
14:13 Эх, прокатил! Норильскому автомобилисту придётся заплатить за ванну с пассажиром.
14:12 Команда кировчан готовится покорить Север на катамаранах.
14:02 Члены общественного совета проверили Норильский отдел МВД России.
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