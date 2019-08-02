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2 августа 2019, 14:13



Эх, прокатил! Норильскому автомобилисту придётся заплатить за ванну с пассажиром.

Госавтоинспекторы установили регистрационный номер автомобиля и личность водителя, который буксировал ванну с человеком. На прошлой неделе сотрудники ГИБДД обнаружили в социальных сетях видео, на котором заснято, как автомобиль марки «Ауди» буксирует ванну, в которой находится человек. Этот эпизод стал поводом для разбирательств, поскольку в данной ситуации автомобилист грубо нарушил правила дорожного движения, а само развлечение могло привести к серьёзным последствиям. В полиции мужчина пояснил, что он и его приятель просто хотели повеселиться. В итоге в отношении водителя были составлены административные материалы по части первой статьи 12.1 «Управление т/с, не зарегистрированным в установленном порядке» - штраф 500 рублей, а также по части второй статьи 12.23 «Перевозка людей вне кабины автомобиля» - штраф 1000 рублей. Полицейские напоминают о недопустимости таких развлечений. Фото Н. Майданова

Просмотров:222 Госавтоинспекторы установили регистрационный номер автомобиля и личность водителя, который буксировал ванну с человеком.На прошлой неделе сотрудники ГИБДД обнаружили в социальных сетях видео, на котором заснято, как автомобиль марки «Ауди» буксирует ванну, в которой находится человек. Этот эпизод стал поводом для разбирательств, поскольку в данной ситуации автомобилист грубо нарушил правила дорожного движения, а само развлечение могло привести к серьёзным последствиям. В полиции мужчина пояснил, что он и его приятель просто хотели повеселиться. В итоге в отношении водителя были составлены административные материалы по части первой статьи 12.1 «Управление т/с, не зарегистрированным в установленном порядке» - штраф 500 рублей, а также по части второй статьи 12.23 «Перевозка людей вне кабины автомобиля» - штраф 1000 рублей.Полицейские напоминают о недопустимости таких развлечений.Фото Н. Майданова