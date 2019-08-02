Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40238

2 августа 2019, 14:21



Скоро в школу. Общеобразовательные учреждения приглашают на встречу с классными руководителями.

На встречу приглашаются ученики и их родители (законные представители), состоится она 31 августа. Учеников 1-4-х классов ждут в 10.00; 5-9-е классы – в 11.00; 10-11-е классы – в 12.00. В связи с проведением ремонтных работ в гимназии № 4 встречи состоятся в этот же день, но по отдельному графику: 1-е классы – в 10.00 по адресу: ул. Севастопольская, 8, школа № 1 с углубленным изучением физики и математики им. А. П. Завенягина; 2-4-е классы – в 11.00 по адресу: ул. Талнахская, 23, гимназия № 1, корпус № 2; 5-9-е классы – в 12.00 по адресу: ул. Кирова, 34, школа-интернат № 2; 10-11-е классы – в 13.00 по адресу: ул. Кирова, 34, школа-интернат № 2. Фото Ирины Яринской

Просмотров:220 На встречу приглашаются ученики и их родители (законные представители), состоится она 31 августа. Учеников 1-4-х классов ждут в 10.00; 5-9-е классы – в 11.00; 10-11-е классы – в 12.00.В связи с проведением ремонтных работ в гимназии № 4 встречи состоятся в этот же день, но по отдельному графику:1-е классы – в 10.00 по адресу: ул. Севастопольская, 8, школа № 1 с углубленным изучением физики и математики им. А. П. Завенягина;2-4-е классы – в 11.00 по адресу: ул. Талнахская, 23, гимназия № 1, корпус № 2;5-9-е классы – в 12.00 по адресу: ул. Кирова, 34, школа-интернат № 2;10-11-е классы – в 13.00 по адресу: ул. Кирова, 34, школа-интернат № 2.Фото Ирины Яринской