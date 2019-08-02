Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40239

2 августа 2019, 14:49



Собственников квартир в двух домах на территории «ЖКС» ждут на внеочередном общем собрании. На повестке дня - перенос сроков выполнения работ.

Сегодня «Жилкомсервис» начал размещать уведомления на подъездах двух домов: ул. Севастопольская, 7Б, и ул. Советская, 16. Краткосрочным планом регионального капремонта на этот год предусматривался ремонт фасадов зданий. Однако собственникам предложено сдвинуть сроки на 2020-2022 годы из-за невозможности провести конкурсные процедуры, завезти строительные материалы и выполнить работы в столь короткий срок, ведь работы по ремонту фасадов относятся к летним видам. Инициатор внеочередного собрания собственников помещений - администрация Норильска - проведёт собрание в очно-заочной форме на основании статьи 45 Жилищного кодекса РФ. Решения собственников будут принимать с 12 до 19 августа в приёмной «ЖКС» на ул. Московской, 19, с 9.00 до 18.00. Если собрание не состоится, предупреждают в управляющие компании, в следующем году средства могут быть перераспределены на другие дома. Напомним: в целом краткосрочным планом региональной программы капремонта многоквартирных домов в Норильске на 2019 год запланировано выполнение ремонта в 159 домах, сообщили в управлении ЖКХ администрации города. По итогам первого полугодия от плана отстали: вместо планируемых 54 домов отремонтировали 20. Кроме того, в регфонд на оплату направлено ещё два объекта, готовы к сдаче пять объектов. В числе причин, помешавших выполнить работы, специалисты УЖКХ отметили сложные погодные условия, непростую транспортную логистику, невыплату авансов, несовершенство проектно-сметной документации. Фото УК «ЖКС»

Просмотров:193 Сегодня «Жилкомсервис» начал размещать уведомления на подъездах двух домов: ул. Севастопольская, 7Б, и ул. Советская, 16. Краткосрочным планом регионального капремонта на этот год предусматривался ремонт фасадов зданий. Однако собственникам предложено сдвинуть сроки на 2020-2022 годы из-за невозможности провести конкурсные процедуры, завезти строительные материалы и выполнить работы в столь короткий срок, ведь работы по ремонту фасадов относятся к летним видам.Инициатор внеочередного собрания собственников помещений - администрация Норильска - проведёт собрание в очно-заочной форме на основании статьи 45 Жилищного кодекса РФ. Решения собственников будут принимать с 12 до 19 августа в приёмной «ЖКС» на ул. Московской, 19, с 9.00 до 18.00. Если собрание не состоится, предупреждают в управляющие компании, в следующем году средства могут быть перераспределены на другие дома.Напомним: в целом краткосрочным планом региональной программы капремонта многоквартирных домов в Норильске на 2019 год запланировано выполнение ремонта в 159 домах, сообщили в управлении ЖКХ администрации города. По итогам первого полугодия от плана отстали: вместо планируемых 54 домов отремонтировали 20. Кроме того, в регфонд на оплату направлено ещё два объекта, готовы к сдаче пять объектов. В числе причин, помешавших выполнить работы, специалисты УЖКХ отметили сложные погодные условия, непростую транспортную логистику, невыплату авансов, несовершенство проектно-сметной документации.Фото УК «ЖКС»