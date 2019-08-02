Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40240

2 августа 2019, 16:04



Медиахудожница из Нижнего Новгорода в сотрудничестве с Музеем Норильска готовит уникальную инсталляцию о быте ненцев.

Арт-резидент музея Анна Толкачёва и её команда приступили ко второму этапу подготовки проекта «Сказки на ночь», который представляет собой инсталляцию в формате виртуальной реальности. Инсталляция призвана познакомить своих зрителей с бытом и устной литературной традицией ненецкого народа. В качестве основы будут использованы результаты «тундровых» исследований. Запись всех историй проходит в тундре, в стойбище оленеводов, и реализуется с помощью современного формата панорамной видеосъёмки 360°. Таким образом, устные традиции народа передаются вместе с контекстом, в который они «встроены». Съёмочный процесс и дальнейшая работа над созданием интерактивного VR-фильма, посвящённого культуре, быту и традициям ненцев, организовывается в окрестностях посёлка Тухард и проходит в два этапа. На данный момент завершён первый, зимний, сейчас команда готовится к летнему. Анна рассказывает: «Я давно занимаюсь языковым проектом, в рамках которого наша команда (включающая также Евгения Герасименко и Андрея Носова) работает с представителями исчезающих языков. Так я и увлеклась тематикой жизни и быта коренных малочисленных народов – в том числе Таймыра, и родился новый проект «Сказки на ночь», в рамках которого мы изначально планировали собирать сказки кочевых таймырских народов, но потом идея расширилась до бытовых историй. Как оказалось, непросто найти семью кочевников, сохраняющую традиционный уклад жизни, но готовую взять на поселение нескольких гостей. Благодаря директору музея Наталье Федяниной, мы нашли такую семью среди ненцев и провели с ними восемь дней зимой. Уже в понедельник отправляемся к ним же на «летнюю сессию» на такой же срок. Сначала отправляемся в Тухард, оттуда – вертолётом в локацию в тундре, которую нам указали сами ненцы». Затем предстоит обработка всего отснятого материала, приведение в формат инсталляции, которая включит не только фотоматериалы, но и видео с аудиодорожками (на которых будут записаны истории, сказания и легенды Севера), а также физическую инсталляцию (шкуры животных, предметы быта кочевых народов и др.) Норильчане смогут увидеть результаты работы художницы и её команды в декабре. В дальнейшем автор планирует выложить выставку в широкий доступ и сделать её транспортабельной для демонстрации в иных регионах страны для поддержания интереса к истории и быту коренных малочисленных народов нашей страны. Фото участников съёмочной группы

Просмотров:212 Арт-резидент музея Анна Толкачёва и её команда приступили ко второму этапу подготовки проекта «Сказки на ночь», который представляет собой инсталляцию в формате виртуальной реальности. Инсталляция призвана познакомить своих зрителей с бытом и устной литературной традицией ненецкого народа. В качестве основы будут использованы результаты «тундровых» исследований.Запись всех историй проходит в тундре, в стойбище оленеводов, и реализуется с помощью современного формата панорамной видеосъёмки 360°. Таким образом, устные традиции народа передаются вместе с контекстом, в который они «встроены».Съёмочный процесс и дальнейшая работа над созданием интерактивного VR-фильма, посвящённого культуре, быту и традициям ненцев, организовывается в окрестностях посёлка Тухард и проходит в два этапа. На данный момент завершён первый, зимний, сейчас команда готовится к летнему.Анна рассказывает: «Я давно занимаюсь языковым проектом, в рамках которого наша команда (включающая также Евгения Герасименко и Андрея Носова) работает с представителями исчезающих языков. Так я и увлеклась тематикой жизни и быта коренных малочисленных народов – в том числе Таймыра, и родился новый проект «Сказки на ночь», в рамках которого мы изначально планировали собирать сказки кочевых таймырских народов, но потом идея расширилась до бытовых историй. Как оказалось, непросто найти семью кочевников, сохраняющую традиционный уклад жизни, но готовую взять на поселение нескольких гостей. Благодаря директору музея Наталье Федяниной, мы нашли такую семью среди ненцев и провели с ними восемь дней зимой. Уже в понедельник отправляемся к ним же на «летнюю сессию» на такой же срок. Сначала отправляемся в Тухард, оттуда – вертолётом в локацию в тундре, которую нам указали сами ненцы».Затем предстоит обработка всего отснятого материала, приведение в формат инсталляции, которая включит не только фотоматериалы, но и видео с аудиодорожками (на которых будут записаны истории, сказания и легенды Севера), а также физическую инсталляцию (шкуры животных, предметы быта кочевых народов и др.)Норильчане смогут увидеть результаты работы художницы и её команды в декабре. В дальнейшем автор планирует выложить выставку в широкий доступ и сделать её транспортабельной для демонстрации в иных регионах страны для поддержания интереса к истории и быту коренных малочисленных народов нашей страны.Фото участников съёмочной группы