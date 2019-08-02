Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40241

2 августа 2019, 16:29



Норильск начал отмечать 89-ю годовщину Воздушно-десантных войск России с митинга памяти у мемориала «Чёрный тюльпан».

Сегодня ВДВ России - это элитный род войск быстрого реагирования, предназначенный для противодействия противнику по воздуху и ведения боевых и диверсионных действий в его тылу. Сотни норильчан прошли службу в этих престижных войсках. Десятки горожан в голубых беретах и тельняшках ежегодно в праздник ВДВ приходят на мемориал «Чёрный тюльпан», чтобы поклониться памяти погибших в горячих точках. Руководитель местного отделения КРО ВООВ «Боевое братство», депутат горсовета Валерий Шабурин, который сам прошёл Афганистан, поздравил от имени администрации города и депутатского корпуса собратьев по оружию: - Голубые береты и тельняшки стали символом мужества и отваги. Вы - гордость и элита наших Вооружённых сил. Мы помним тех, кто стоял у истоков ВДВ, на примере их подвига воспитываем новые поколения, вспоминая легендарную 9-ю роту в Афганистане, псковских десантников 6-й роты... Низкий поклон всем погибшим, их матерям и вдовам. Убеждён, что новые поколения воинов будут верны памяти отцов и дедов, продолжат традиции и будут профессионально нас защищать. Председатель Норильского отделения Союза десантников Григорий Золотарёв обратился к своим товарищам: - Наш славный праздник не в том, что парни в тельняшках и голубых беретах выходят на улицы города. Главное - мы свято чтим традиции, помним о павших, всегда готовы служить и защищать нашу Родину. При создании Союза десантников в Норильске несколько лет назад нас было всего 5 человек, сейчас нас сотни. И с каждым годом всё больше людей приходят с новыми идеями, как нам продолжать традиции памяти. В этом году мы стали инициаторами открытия памятного знака в честь Воздушно-десантных войск России на площади Памяти Героев. Спасибо, братцы, за поддержку! Среди воинов крылатой гвардии был и недавно отслуживший в ВДВ член молодежного парламента при Законодательном собрании Красноярского края Денис Карбиевский. Он поделился: - Мне выпала честь проходить службу в Воздушно-десантных войсках. И я точно знаю, что наше молодое поколение помнит и ни за что не забудет подвиг наших братьев. До сих пор в частях есть священный ритуал вечерней поверки, когда называют имена ушедших. Минутой молчания по традиции почтили память погибших норильчан десантники и горожане, среди которых было немало молодёжи. Рядом с мемориалом «Чёрный тюльпан» находится храм в честь Святителя Луки (Войно-Ясенецкого), где десантники поставили поминальные свечи. А отмечать годовщину Воздушно-десантных войск продолжили на площади Памяти Героев, куда доставили для установки памятный знак в честь ВДВ. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:204 2 августа 1930 года во время учений Московского военного округа под Воронежем впервые осуществили выброс группы вооружённых парашютистов из 12 человек. Крылатая пехота, девиз которой «Никто, кроме нас!», заслуженно считается гордостью нашей армии.Сегодня ВДВ России - это элитный род войск быстрого реагирования, предназначенный для противодействия противнику по воздуху и ведения боевых и диверсионных действий в его тылу. Сотни норильчан прошли службу в этих престижных войсках. Десятки горожан в голубых беретах и тельняшках ежегодно в праздник ВДВ приходят на мемориал «Чёрный тюльпан», чтобы поклониться памяти погибших в горячих точках.Руководитель местного отделения КРО ВООВ «Боевое братство», депутат горсовета Валерий Шабурин, который сам прошёл Афганистан, поздравил от имени администрации города и депутатского корпуса собратьев по оружию:- Голубые береты и тельняшки стали символом мужества и отваги. Вы - гордость и элита наших Вооружённых сил. Мы помним тех, кто стоял у истоков ВДВ, на примере их подвига воспитываем новые поколения, вспоминая легендарную 9-ю роту в Афганистане, псковских десантников 6-й роты... Низкий поклон всем погибшим, их матерям и вдовам. Убеждён, что новые поколения воинов будут верны памяти отцов и дедов, продолжат традиции и будут профессионально нас защищать.Председатель Норильского отделения Союза десантников Григорий Золотарёв обратился к своим товарищам:- Наш славный праздник не в том, что парни в тельняшках и голубых беретах выходят на улицы города. Главное - мы свято чтим традиции, помним о павших, всегда готовы служить и защищать нашу Родину. При создании Союза десантников в Норильске несколько лет назад нас было всего 5 человек, сейчас нас сотни. И с каждым годом всё больше людей приходят с новыми идеями, как нам продолжать традиции памяти. В этом году мы стали инициаторами открытия памятного знака в честь Воздушно-десантных войск России на площади Памяти Героев. Спасибо, братцы, за поддержку!Среди воинов крылатой гвардии был и недавно отслуживший в ВДВ член молодежного парламента при Законодательном собрании Красноярского края Денис Карбиевский. Он поделился:- Мне выпала честь проходить службу в Воздушно-десантных войсках. И я точно знаю, что наше молодое поколение помнит и ни за что не забудет подвиг наших братьев. До сих пор в частях есть священный ритуал вечерней поверки, когда называют имена ушедших.Минутой молчания по традиции почтили память погибших норильчан десантники и горожане, среди которых было немало молодёжи. Рядом с мемориалом «Чёрный тюльпан» находится храм в честь Святителя Луки (Войно-Ясенецкого), где десантники поставили поминальные свечи. А отмечать годовщину Воздушно-десантных войск продолжили на площади Памяти Героев, куда доставили для установки памятный знак в честь ВДВ.Фото Владимира Макушкина