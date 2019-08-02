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2 августа 2019, 17:24



Норильчанам вряд ли стоит опасаться встречи с бурым медвежонком во время отдыха за городом.

Такое мнение высказал руководитель Таймырского территориального отдела службы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания министерства экологи и рационального природопользования Красноярского края Анатолий Николайчук. Он пояснил, что медвежонок, по-видимому, ушёл далеко в тундру, ведь в последнюю неделю сообщений о его появлении в соцсетях и пабликах не появлялось, не было и звонков от горожан. «Думаю, это свидетельствует о том, что медвежонка можно больше не опасаться, но всё же это не повод перестать соблюдать правила поведения в дикой природе», - отметил он. Напомним, ещё в 20-х числах июля норильские паблики пестрели видеороликами с косолапым, который бродил возле импровизированных кемпингов или доедал шашлык. В некоторых случаях отдыхающие даже не успевали пожарить первую партию мяса, как на «пороге» появлялся нежданный гость. По мнению специалистов, медвежонок, гуляющий сам по себе, опасности не представляет. Скорее всего, мать его убита. Фото из социальных сетей

Просмотров:191 Такое мнение высказал руководитель Таймырского территориального отдела службы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания министерства экологи и рационального природопользования Красноярского края Анатолий Николайчук. Он пояснил, что медвежонок, по-видимому, ушёл далеко в тундру, ведь в последнюю неделю сообщений о его появлении в соцсетях и пабликах не появлялось, не было и звонков от горожан. «Думаю, это свидетельствует о том, что медвежонка можно больше не опасаться, но всё же это не повод перестать соблюдать правила поведения в дикой природе», - отметил он.Напомним, ещё в 20-х числах июля норильские паблики пестрели видеороликами с косолапым, который бродил возле импровизированных кемпингов или доедал шашлык. В некоторых случаях отдыхающие даже не успевали пожарить первую партию мяса, как на «пороге» появлялся нежданный гость.По мнению специалистов, медвежонок, гуляющий сам по себе, опасности не представляет. Скорее всего, мать его убита.Фото из социальных сетей