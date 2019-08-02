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2 августа 2019, 17:24

Норильчанам вряд ли стоит опасаться встречи с бурым медвежонком во время отдыха за городом.


Такое мнение высказал руководитель Таймырского территориального отдела службы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания министерства экологи и рационального природопользования Красноярского края Анатолий Николайчук. Он пояснил, что медвежонок, по-видимому, ушёл далеко в тундру, ведь в последнюю неделю сообщений о его появлении в соцсетях и пабликах не появлялось, не было и звонков от горожан. «Думаю, это свидетельствует о том, что медвежонка можно больше не опасаться, но всё же это не повод перестать соблюдать правила поведения в дикой природе», - отметил он.
Напомним, ещё в 20-х числах июля норильские паблики пестрели видеороликами с косолапым, который бродил возле импровизированных кемпингов или доедал шашлык. В некоторых случаях отдыхающие даже не успевали пожарить первую партию мяса, как на «пороге» появлялся нежданный гость.
По мнению специалистов, медвежонок, гуляющий сам по себе, опасности не представляет. Скорее всего, мать его убита.
Фото из социальных сетей
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16:16   Лесные пожары на севере Красноярского края тушат самолёты МЧС России. 16:01   Ближайшие выходные выдадутся для норильчан достаточно комфортными по погоде.
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14:43   Норильские родители могут проконсультироваться по поводу развития своих детей. 14:19   В эти минуты норильские дайверы отплывают в экспедицию в затон реки Норильской. Впереди – несколько дней исследовательских погружений.
13:33   Прокуратура Норильска пресекла нарушения в одной из городских аптек. 13:28   Горожанам предлагают принять участие в опросе.
13:25   «Хэйро» представит своё творчество на фестивале в Томской области. 13:11   И снова нетрезв. В Норильске возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, повторно севшего за руль в состоянии опьянения.
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13:15   С 1 августа в России проиндексируют пенсии для работающих пенсионеров. 12:31   Хорошие новости приходят из туристического лагеря «Багульник», куда отправились норильские ребята.
12:11   Закон об ипотечных каникулах заработал в России. 11:50   Пять художников в течение полутора недель создавали объекты монументальной живописи на улицах Норильска.
11:20   Краевой суд ужесточил приговор норильчанке, обвиняемой в покушении на сбыт наркотиков. 11:19   Норильчанин стал вице-чемпионом Кубка России по вольной борьбе.




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