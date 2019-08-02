Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40243

2 августа 2019, 17:31



В новой Аллее Воинской Славы на площади Памяти Героев установили памятный знак в честь Воздушно-десантных войск России.

Инициатива создания нового знака в виде символической эмблемы ВДВ - белоснежного парашюта с двумя самолётами и девизом «Никто, кроме нас!» - принадлежит местному отделению Союза десантников во главе с Григорием Золотарёвым. Идею молодых воинов поддержало местное отделение "Боевого братства" и администрация города. А изготовил памятный знак по эскизу товарищей ветеран ВДВ депутат горсовета Александр Горбунов, который служил в 39-й десантно-штурмовой и 106-й тульской бригадах. Он вместе с умельцами из Норильского филиала ГПСУ ФСИН России сварил из стали 4-тонный знак высотой 4 метра. С бетоном помог «Норникель», свои личные средства на обустройство площадки для памятника вложил командир части № 40919 Сергей Кохно, а также члены Союза десантников. В ближайшее время воины займутся благоустройством площадки, на которой на плитах из керамогранита установят лавочки и флагшток. Сюда наши десантники будут приходить не только в День ВДВ, но и в другие воинские праздники России. На установку знака после митинга на мемориале «Чёрный тюльпан» пришёл и Андрей Чарочкин, служивший в 51-м полку ВДВ в Туле. Он недавно на Севере, сейчас трудится в «Норильстрансгазе». С женой Анной они впервые на празднике десантников в Норильске, и вечером собираются продолжить его на стадионе «Заполярник», где в 18 часов пройдут показательные выступления Союза десантников и их подопечных из военно-патриотического клуба «Диверсант» Молодёжного центра. А ветеран ВДВ Сергей Сердобинцев, служивший в Афганистане, приехал на установку знака с женой Ольгой из Кайеркана. Сейчас он на пенсии, собирается на материк, гордится, что там есть и училище ВДВ. Сергей считает, что в Норильске десантники последние годы особенно активно и достойно отмечают своё торжество, создавая праздничное настроении для всего города. Официальное открытие памятного знака в честь Воздушно-десантных войск планируется в конце августа после окончания работ по благоустройству площадки в Аллее Воинской Славы. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:196 Это уже третий знак после возведённых здесь памятников в честь 100-летия Пограничных войск и Военно-космических сил. В конце августа ожидается установка четвёртого знака - в честь Военно-Морского флота.Инициатива создания нового знака в виде символической эмблемы ВДВ - белоснежного парашюта с двумя самолётами и девизом «Никто, кроме нас!» - принадлежит местному отделению Союза десантников во главе с Григорием Золотарёвым. Идею молодых воинов поддержало местное отделение "Боевого братства" и администрация города. А изготовил памятный знак по эскизу товарищей ветеран ВДВ депутат горсовета Александр Горбунов, который служил в 39-й десантно-штурмовой и 106-й тульской бригадах. Он вместе с умельцами из Норильского филиала ГПСУ ФСИН России сварил из стали 4-тонный знак высотой 4 метра. С бетоном помог «Норникель», свои личные средства на обустройство площадки для памятника вложил командир части № 40919 Сергей Кохно, а также члены Союза десантников. В ближайшее время воины займутся благоустройством площадки, на которой на плитах из керамогранита установят лавочки и флагшток. Сюда наши десантники будут приходить не только в День ВДВ, но и в другие воинские праздники России.На установку знака после митинга на мемориале «Чёрный тюльпан» пришёл и Андрей Чарочкин, служивший в 51-м полку ВДВ в Туле. Он недавно на Севере, сейчас трудится в «Норильстрансгазе». С женой Анной они впервые на празднике десантников в Норильске, и вечером собираются продолжить его на стадионе «Заполярник», где в 18 часов пройдут показательные выступления Союза десантников и их подопечных из военно-патриотического клуба «Диверсант» Молодёжного центра. А ветеран ВДВ Сергей Сердобинцев, служивший в Афганистане, приехал на установку знака с женой Ольгой из Кайеркана. Сейчас он на пенсии, собирается на материк, гордится, что там есть и училище ВДВ. Сергей считает, что в Норильске десантники последние годы особенно активно и достойно отмечают своё торжество, создавая праздничное настроении для всего города.Официальное открытие памятного знака в честь Воздушно-десантных войск планируется в конце августа после окончания работ по благоустройству площадки в Аллее Воинской Славы.Фото Владимира Макушкина