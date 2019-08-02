Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40244

2 августа 2019, 18:09



Команда дайверов, отправившаяся в затон реки Норильской, выполнила сегодня первые погружения.

Накануне группа из десяти человек благополучно добралась до места и разбила лагерь. Сегодня утром, плотно позавтракав, исследователи отправились на обследование глубины и предметов на дне с помощью эхолота. После определения места дайверы выполнили первое погружение и достали со дна две бутылки. Очистка реки от мусора – сопутствующая задача. Второе погружение было с берега. В трёх метрах от дайверов всегда следовала страховочная лодка. Видимость под водой практически нулевая. Команда готовится к третьему погружению. В этот раз в месте, где под лёд когда-то ушли снегоходы. Напомним, норильские дайверы отправились в пятидневную экспедицию в затон реки Норильской. Этот район интересен тем, что здесь в 1930-1940-е годы была пристань и велика вероятность найти затонувшие суда и предметы, представляющие сейчас музейную ценность. Сегодня этот район активно исследуют норильские краеведы, а вот под воду там ещё никто не нырял. Многие норильчане знают, что в затоне покоится старая баржа: в 2013 году, когда уровень воды в Норилке из-за засухи был минимальным, она даже показывалась из воды. Но разобраться, какое именно это плавсредство, можно только хорошенько его разглядев. Дайверы надеются найти судно, оценить его состояние и понять причину, по которой оно затонуло. Речь о том, чтобы сразу же достать его, не идёт. Но лебёдку с собой водолазы везут – они попытаются найти и вытащить снегоходы, которые зимой провалились под лёд. Фото участников экспедиции

Просмотров:223 Среди первых находок – пара стеклянных бутылок, металлическая миска, большой ржавый болт и свеча зажигания от двигателя, скорее всего, катера.Накануне группа из десяти человек благополучно добралась до места и разбила лагерь. Сегодня утром, плотно позавтракав, исследователи отправились на обследование глубины и предметов на дне с помощью эхолота. После определения места дайверы выполнили первое погружение и достали со дна две бутылки. Очистка реки от мусора – сопутствующая задача.Второе погружение было с берега. В трёх метрах от дайверов всегда следовала страховочная лодка. Видимость под водой практически нулевая.Команда готовится к третьему погружению. В этот раз в месте, где под лёд когда-то ушли снегоходы.Напомним, норильские дайверы отправились в пятидневную экспедицию в затон реки Норильской. Этот район интересен тем, что здесь в 1930-1940-е годы была пристань и велика вероятность найти затонувшие суда и предметы, представляющие сейчас музейную ценность. Сегодня этот район активно исследуют норильские краеведы, а вот под воду там ещё никто не нырял. Многие норильчане знают, что в затоне покоится старая баржа: в 2013 году, когда уровень воды в Норилке из-за засухи был минимальным, она даже показывалась из воды. Но разобраться, какое именно это плавсредство, можно только хорошенько его разглядев. Дайверы надеются найти судно, оценить его состояние и понять причину, по которой оно затонуло. Речь о том, чтобы сразу же достать его, не идёт. Но лебёдку с собой водолазы везут – они попытаются найти и вытащить снегоходы, которые зимой провалились под лёд.Фото участников экспедиции