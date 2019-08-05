Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40249

5 августа 2019, 12:22



В городе выявлены грубые нарушения по обращению с ветеринарными лекарствами.

Специалистами управления Россельхознадзора по Красноярскому краю совместно с сотрудниками полиции Норильска проведены контрольно-надзорные мероприятия в отношении двух объектов торговли. Выявлены грубые нарушения двумя лицензиатами требований законодательства в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения. В частности, полки в шкафах, предназначенные для хранения препаратов, не пронумерованы и не промаркированы по назначению, отсутствуют стеллажные карты; хранятся препараты с истекшими сроками годности в торговых залах вне специально выделенных карантинных зон; нет свидетельств о поверке приборов контроля температурно-влажностного режима. В отношении нарушителей возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренные ч. 4 ст.14.1 КоАП РФ для передачи на рассмотрение в арбитражный суд Красноярского края. Пять наименований (восемь единиц) недоброкачественных ветеринарных препаратов изъяты из оборота. Фото https://telefakt.ru

Просмотров:242 Специалистами управления Россельхознадзора по Красноярскому краю совместно с сотрудниками полиции Норильска проведены контрольно-надзорные мероприятия в отношении двух объектов торговли. Выявлены грубые нарушения двумя лицензиатами требований законодательства в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения. В частности, полки в шкафах, предназначенные для хранения препаратов, не пронумерованы и не промаркированы по назначению, отсутствуют стеллажные карты; хранятся препараты с истекшими сроками годности в торговых залах вне специально выделенных карантинных зон; нет свидетельств о поверке приборов контроля температурно-влажностного режима.В отношении нарушителей возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренные ч. 4 ст.14.1 КоАП РФ для передачи на рассмотрение в арбитражный суд Красноярского края. Пять наименований (восемь единиц) недоброкачественных ветеринарных препаратов изъяты из оборота.Фото https://telefakt.ru