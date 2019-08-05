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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
13:29 Норильчане стали победителями VI ежегодной Международной выставки-конкурса художественных произведений "Белая ворона".
12:02 Школьники из Заполярья едут на международный турнир робототехники в Китай.
11:03 В Ачинске, Ачинском и Назаровском районах введён режим ЧС. Население эвакуируется, есть пострадавшие.
10:18 Праздник «Привет, сосед!» состоится 10 августа во дворе домов № 24 и 26 на Ленинском проспекте.
20:06 Сегодня в Кайеркане задержали пьяного водителя, который собирал попутчиков.
17:14 Норильчанам напоминают о безопасности детей на дороге и приглашают к участию в профильном конкурсе.
17:13 Футбольный год начинается: новый сезон Суперлиги стартует в Норильске.
17:12 На бульваре Влюблённых в центре Норильска вновь забил фонтан.
17:09 Любимый норильский майонез вновь появится в магазинах.
16:49 Белая медведица из Норильска, живущая сейчас в заповеднике «Роев ручей», похоже, пошла на поправку.
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