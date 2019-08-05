Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40250

5 августа 2019, 12:24



Пишите - вам зачтётся. Коллектив «Заполярной Правды» получил благодарность от Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю.

Вручил благодарность начальник ОИК-30 полковник внутренней службы Дмитрий Лапшин со словами: - В крае оценили значительный вклад «Заполярной Правды» в формирование положительного общественного мнения о деятельности уголовно-исполнительной системы региона. И в связи с празднованием 140-летия уголовно-исполнительной системы России примите от ГУФСИН по Красноярскому краю эту благодарность. Мы признательны за плодотворное сотрудничество и надеемся на продолжение. Статьи о работе ОИК-30, выходившие в «Заполярной Правде», можно посмотреть на сайте gazetazp.ru, набрав в архиве в строке «Поиск» ключевое слово - например, «ОИК» или «колония». Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:248 На традиционную общую планёрку объединения исправительных колоний № 30, куда входят колония строго режима и колония-поселение, был приглашён представитель газеты «Заполярная Правда» корреспондент Надежда Сидор, за последний год написавшая о работе учреждения не одну статью.Вручил благодарность начальник ОИК-30 полковник внутренней службы Дмитрий Лапшин со словами:- В крае оценили значительный вклад «Заполярной Правды» в формирование положительного общественного мнения о деятельности уголовно-исполнительной системы региона. И в связи с празднованием 140-летия уголовно-исполнительной системы России примите от ГУФСИН по Красноярскому краю эту благодарность. Мы признательны за плодотворное сотрудничество и надеемся на продолжение.Статьи о работе ОИК-30, выходившие в «Заполярной Правде», можно посмотреть на сайте gazetazp.ru, набрав в архиве в строке «Поиск» ключевое слово - например, «ОИК» или «колония».Фото Дениса Кожевникова