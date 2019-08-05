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5 августа 2019, 12:51



В суд отправлено уголовное дело в отношении 28-летнего норильчанина за кражу кабеля.

В марте в дежурную часть Отдела МВД России по Норильску поступило заявление о хищении кабеля от представителя одной из организаций. Полицейские установили, что злоумышленник, находясь на неохраняемой территории на одном из строительных объектов города, воспользовался тем, что за его действиями никто не наблюдает, и похитил 38 метров кабеля на общую сумму почти 100 тысяч рублей. В отношении него дознавателями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 2 лет лишения свободы. В настоящий момент обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Фото http://usinsk.online

Просмотров:291 В марте в дежурную часть Отдела МВД России по Норильску поступило заявление о хищении кабеля от представителя одной из организаций. Полицейские установили, что злоумышленник, находясь на неохраняемой территории на одном из строительных объектов города, воспользовался тем, что за его действиями никто не наблюдает, и похитил 38 метров кабеля на общую сумму почти 100 тысяч рублей.В отношении него дознавателями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 2 лет лишения свободы.В настоящий момент обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Фото http://usinsk.online