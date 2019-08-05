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5 августа 2019, 13:00



Норильчанин Виталий Толстов возглавил «7 канал».

Виталий Толстов работал журналистом в Норильске, а позже учредил газету «Норильчанин». С 2008 по 2016 год Толстов руководил информационным центром «Норильские новости» и работал главным редактором газеты «Заполярная Правда». Последние три года он состоял в краевом парламенте. Толстов сменил прежнего директора «7 канала» Игоря Астапова. Он руководил «семеркой» с 2013 года. Сам Астапов в ближайшее время планирует уладить личные дела. Также вместе с Астаповым канал покинул директор информационного вещания Гор Георгян. Он проработал на «7 канале» около семи лет. Виталий Толстов отметил, что на «7 канал» он пришел без своей собственной команды и не планирует обновлять коллектив. Также новый директор заверил, что глобальных изменений редакционная политика канала не претерпит. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:358 Сегодня нового руководителя представили коллективу.Виталий Толстов работал журналистом в Норильске, а позже учредил газету «Норильчанин». С 2008 по 2016 год Толстов руководил информационным центром «Норильские новости» и работал главным редактором газеты «Заполярная Правда». Последние три года он состоял в краевом парламенте.Толстов сменил прежнего директора «7 канала» Игоря Астапова. Он руководил «семеркой» с 2013 года. Сам Астапов в ближайшее время планирует уладить личные дела. Также вместе с Астаповым канал покинул директор информационного вещания Гор Георгян. Он проработал на «7 канале» около семи лет.Виталий Толстов отметил, что на «7 канал» он пришел без своей собственной команды и не планирует обновлять коллектив. Также новый директор заверил, что глобальных изменений редакционная политика канала не претерпит.Фото Владимира Макушкина