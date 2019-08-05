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5 августа 2019, 13:25



Больше тонны мусора собрали волонтёры акции «Настройся на эковолну» на «Оль-Гуле».

Большая уборка прошла в субботу. Масштабная экологическая акция проходит в рамках проекта «ПонесЛось!». «Выбор на эту территорию пал в силу популярности базы летом: пользуясь тёплыми днями, сюда постоянно приезжают норильчане и гости города, наслаждаются отдыхом. Соответственно, и мусора тут накопилось достаточно. Напомню: эта акция проходит уже во второй раз: год назад волонтёры облагораживали территорию озера Долгого», - рассказала куратор экомарафона «ПонесЛось!» Ольга Тухватуллина. На эковолну в итоге настроилось 29 команд (102 волонтёра), которые не только убирались на территории, но и попутно участвовали в конкурсах, набирая очки своей команде. «Тут была и станция экопаркура, экоказино, эковикторина, сектор «Экометкость». Ещё искали артефакты и сочиняли истории в конкурсе «Лучшая находка». Был даже кулинарный конкурс, где несколько команд приготовили волонтёрам нехитрую пищу. Спасибо всем, кто откликнулся на участие в акции, причём это были не только участники экомарафона, но и команды обычных горожан. И спасибо регоператору, который сегодня должен вывезти собранный мусор с территории», - отметила она. Поскольку участники марафона «ПонесЛось!» соревнуются за звание самой эффективной команды с точки зрения помощи природе, поэтому каждая из 29 экодружин получила свои баллы. В результате победа присуждена молодежной команде «Фиолетовые богомолы». «Экоблог» вышел на вторую позицию, на третьем месте – команда «Зелёнка». Победителей ждали призы и подарки. Тем временем марафон «ПонесЛось!» продолжается – на реализацию своих проектов каждой команде дано время до конца лета, после чего они представят свои воплощённые идеи на суд жюри. Самые активные участники проекта осенью встретятся на экологическом слёте в Сочи. Фото Ларисы Федишиной

Просмотров:206 Большая уборка прошла в субботу. Масштабная экологическая акция проходит в рамках проекта «ПонесЛось!».«Выбор на эту территорию пал в силу популярности базы летом: пользуясь тёплыми днями, сюда постоянно приезжают норильчане и гости города, наслаждаются отдыхом. Соответственно, и мусора тут накопилось достаточно. Напомню: эта акция проходит уже во второй раз: год назад волонтёры облагораживали территорию озера Долгого», - рассказала куратор экомарафона «ПонесЛось!» Ольга Тухватуллина.На эковолну в итоге настроилось 29 команд (102 волонтёра), которые не только убирались на территории, но и попутно участвовали в конкурсах, набирая очки своей команде.«Тут была и станция экопаркура, экоказино, эковикторина, сектор «Экометкость». Ещё искали артефакты и сочиняли истории в конкурсе «Лучшая находка». Был даже кулинарный конкурс, где несколько команд приготовили волонтёрам нехитрую пищу. Спасибо всем, кто откликнулся на участие в акции, причём это были не только участники экомарафона, но и команды обычных горожан. И спасибо регоператору, который сегодня должен вывезти собранный мусор с территории», - отметила она.Поскольку участники марафона «ПонесЛось!» соревнуются за звание самой эффективной команды с точки зрения помощи природе, поэтому каждая из 29 экодружин получила свои баллы. В результате победа присуждена молодежной команде «Фиолетовые богомолы». «Экоблог» вышел на вторую позицию, на третьем месте – команда «Зелёнка». Победителей ждали призы и подарки.Тем временем марафон «ПонесЛось!» продолжается – на реализацию своих проектов каждой команде дано время до конца лета, после чего они представят свои воплощённые идеи на суд жюри. Самые активные участники проекта осенью встретятся на экологическом слёте в Сочи.Фото Ларисы Федишиной