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5 августа 2019, 14:41



Сыграны очередные матчи чемпионата Норильска по футболу. В турнирной таблице – двоевластие.

В воскресенье любители футбола смогли понаблюдать игры уже в рамках чемпионата города. «Механик» уступил «Алиабаду» (1:2), «Строитель» обошёл «Мотор» на один гол (4:3), «Алания» повторно за выходные сыграла с «Юлдыз» и в этот раз уступила (0:3), завершилось футбольное воскресенье встречей «Турана» и «Химика», в котором «химики» так и не размочили счёт, пропустив при этом три мяча в свои ворота. Таким образом, на данный момент в чемпионате города лидирует сразу две команды – «Юлдыз» и «Туран», обе набравшие по 27 очков. Напомним, всего в чемпионате принимают участие 13 команд, которые сыграют в один круг, после чего определят победителя и призёров по системе плей-офф (игры навылет начнутся с 17 августа). По ходу сезона участники помимо Кубка Норильска разыграют и Кубок «Заполярной Правды». Матчи проходят на стадионах «Заполярник» и «Солнышко» (Талнах). Прошлогодним победителем чемпионата является «Алания», она же стала обладателем кубка «ЗП» - 2018. Победу в Кубке города отпраздновал «ДинРем», с этого года выступающий под названием «Ремонтник».

Просмотров:209 В выходные прошло несколько игр. В субботу состоялись игры Кубка города. В одном из двух матчей «Туран» превзошёл «Строителя» и забил в ворота соперника три безответных мяча. В следующей игре «Алания» также забила три гола, а противостоявшая ей команда «Юлдыз» - только один.В воскресенье любители футбола смогли понаблюдать игры уже в рамках чемпионата города. «Механик» уступил «Алиабаду» (1:2), «Строитель» обошёл «Мотор» на один гол (4:3), «Алания» повторно за выходные сыграла с «Юлдыз» и в этот раз уступила (0:3), завершилось футбольное воскресенье встречей «Турана» и «Химика», в котором «химики» так и не размочили счёт, пропустив при этом три мяча в свои ворота.Таким образом, на данный момент в чемпионате города лидирует сразу две команды – «Юлдыз» и «Туран», обе набравшие по 27 очков.Напомним, всего в чемпионате принимают участие 13 команд, которые сыграют в один круг, после чего определят победителя и призёров по системе плей-офф (игры навылет начнутся с 17 августа).По ходу сезона участники помимо Кубка Норильска разыграют и Кубок «Заполярной Правды». Матчи проходят на стадионах «Заполярник» и «Солнышко» (Талнах).Прошлогодним победителем чемпионата является «Алания», она же стала обладателем кубка «ЗП» - 2018. Победу в Кубке города отпраздновал «ДинРем», с этого года выступающий под названием «Ремонтник».