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5 августа 2019, 15:15

Северянин купил 51 краснокнижного осетра и получил судимость: отправили на исправительные работы.


Сотрудниками Отдела в Норильске УФСБ России по Красноярскому краю был обнаружен 51 экземпляр сибирского осетра, занесённого в Красную книгу. Находка обнаружилась в рефрижераторе, расположенном на одной из стоянок города. 48-летний житель Дудинки приобрел эту рыбу у неустановленного лица для дальнейшей перепродажи. Ущерб, нанесённый в результате незаконного вылова, составил более 8 миллионов рублей.
Дознавателями ОМВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации». По результатам рассмотрения уголовного дела Дудинский районный суд приговорил местного жителя к семи месяцам исправительных работ.
Фото: 24.мвд.рф

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    Список новостей

 6 августа 2019 
13:29   Норильчане стали победителями VI ежегодной Международной выставки-конкурса художественных произведений "Белая ворона". 12:02   Школьники из Заполярья едут на международный турнир робототехники в Китай.
11:03   В Ачинске, Ачинском и Назаровском районах введён режим ЧС. Население эвакуируется, есть пострадавшие. 10:18   Праздник «Привет, сосед!» состоится 10 августа во дворе домов № 24 и 26 на Ленинском проспекте.

 5 августа 2019 
20:06   Сегодня в Кайеркане задержали пьяного водителя, который собирал попутчиков. 17:14   Норильчанам напоминают о безопасности детей на дороге и приглашают к участию в профильном конкурсе.
17:13   Футбольный год начинается: новый сезон Суперлиги стартует в Норильске. 17:12   На бульваре Влюблённых в центре Норильска вновь забил фонтан.
17:09   Любимый норильский майонез вновь появится в магазинах. 16:49   Белая медведица из Норильска, живущая сейчас в заповеднике «Роев ручей», похоже, пошла на поправку.
16:31   Добрый, семейный фестиваль «Заварка» посетило почти две тысячи норильчан. Неравнодушные горожане помогли собрать для Матвея Усачёва и Юлии Котко более 130 тысяч рублей. 15:49   Центр тестирования ГТО провёл поход с проверкой туристических навыков.
15:15   Северянин купил 51 краснокнижного осетра и получил судимость: отправили на исправительные работы. 14:41   Сыграны очередные матчи чемпионата Норильска по футболу. В турнирной таблице – двоевластие.
14:17   «Заполярная Правда» проведёт прямую линию. 13:25   Больше тонны мусора собрали волонтёры акции «Настройся на эковолну» на «Оль-Гуле».
13:00   Норильчанин Виталий Толстов возглавил «7 канал». 12:51   В суд отправлено уголовное дело в отношении 28-летнего норильчанина за кражу кабеля.
12:24   Пишите - вам зачтётся. Коллектив «Заполярной Правды» получил благодарность от Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю. 12:22   В городе выявлены грубые нарушения по обращению с ветеринарными лекарствами.
12:21   За прошедшие сутки в крае ликвидировано 11 лесных пожаров. Угрозы населенным пунктам нет. 12:19   В Норильске прошёл квест «Я нужен стране».
11:30   В городе продолжаются профилактические ремонты на сетях тепловодоснабжения и, как следствие, – отключение воды в домах. 10:24   На Красных Камнях появилась туристская площадка.

 2 августа 2019 
18:09   Команда дайверов, отправившаяся в затон реки Норильской, выполнила сегодня первые погружения. 17:31   В новой Аллее Воинской Славы на площади Памяти Героев установили памятный знак в честь Воздушно-десантных войск России.
17:24   Норильчанам вряд ли стоит опасаться встречи с бурым медвежонком во время отдыха за городом. 16:29   Норильск начал отмечать 89-ю годовщину Воздушно-десантных войск России с митинга памяти у мемориала «Чёрный тюльпан».
16:04   Медиахудожница из Нижнего Новгорода в сотрудничестве с Музеем Норильска готовит уникальную инсталляцию о быте ненцев. 14:49   Собственников квартир в двух домах на территории «ЖКС» ждут на внеочередном общем собрании. На повестке дня - перенос сроков выполнения работ.
14:21   Скоро в школу. Общеобразовательные учреждения приглашают на встречу с классными руководителями. 14:13   Эх, прокатил! Норильскому автомобилисту придётся заплатить за ванну с пассажиром.
14:12   Команда кировчан готовится покорить Север на катамаранах. 14:02   Члены общественного совета проверили Норильский отдел МВД России.
14:02   Вчера в ДТП с мотоциклом пострадали дети. 12:45   За прошедшие сутки в крае ликвидировано пять лесных пожаров в Эвенкийском, Мотыгинском, Богучанском и Нижнеингашском районах на общей площади более 5,4 тыс. га.
12:00   Мастерская перформеров открылась для норильчан. 11:59   Оздоровились. У 89% отдохнувших в летних лагерях на территории края детей отмечен выраженный эффект оздоровления.
11:30   Норильский индустриальный институт напоминает всем желающим о возможности записаться в «Школу социальных компетенций». 11:27   После двухлетнего перерыва в России вновь начали выдавать образовательные кредиты.
10:57   «АРкТика» приглашает норильчан на мастерскую экскурсоводов.

 1 августа 2019 
17:34   В Норильске стартовала акция «Добрые окна». 16:52   В Норильске возникли сложности с реализацией региональной программы капремонта домов.
16:16   Лесные пожары на севере Красноярского края тушат самолёты МЧС России. 16:01   Ближайшие выходные выдадутся для норильчан достаточно комфортными по погоде.
15:39   Кинокомплекс «Родина» объявляет необычную акцию «Поймай автобус в кадр». 14:45   По инициативе прокуратуры Норильска организация и её руководитель оштрафованы за нарушение антикоррупционного законодательства.
14:43   Норильские родители могут проконсультироваться по поводу развития своих детей. 14:19   В эти минуты норильские дайверы отплывают в экспедицию в затон реки Норильской. Впереди – несколько дней исследовательских погружений.
13:33   Прокуратура Норильска пресекла нарушения в одной из городских аптек.




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