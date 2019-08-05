Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40256

5 августа 2019, 15:15



Северянин купил 51 краснокнижного осетра и получил судимость: отправили на исправительные работы.

Дознавателями ОМВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации». По результатам рассмотрения уголовного дела Дудинский районный суд приговорил местного жителя к семи месяцам исправительных работ. Фото: 24.мвд.рф

Просмотров:240 Сотрудниками Отдела в Норильске УФСБ России по Красноярскому краю был обнаружен 51 экземпляр сибирского осетра, занесённого в Красную книгу. Находка обнаружилась в рефрижераторе, расположенном на одной из стоянок города. 48-летний житель Дудинки приобрел эту рыбу у неустановленного лица для дальнейшей перепродажи. Ущерб, нанесённый в результате незаконного вылова, составил более 8 миллионов рублей.Дознавателями ОМВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации». По результатам рассмотрения уголовного дела Дудинский районный суд приговорил местного жителя к семи месяцам исправительных работ.Фото: 24.мвд.рф