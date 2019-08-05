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5 августа 2019, 15:49



Центр тестирования ГТО провёл поход с проверкой туристических навыков.

Участники IV – XI возрастных ступеней (от 13 лет и старше) продемонстрировали умения в укладке рюкзака, вязке узлов, преодолении естественных препятствий, разведении и поддержке костра, приготовлении пищи на костре, уборке мусора, оказании первой медицинской помощи. Перед тестированием для них провели инструктаж, включающий основные правила безопасного поведения в туристском походе, а также прохождение маршрута к водопаду Красные Камни. Все результаты участников похода будут занесены в личные кабинеты на сайте www.gto.ru. В общем нормативы ГТО с проверкой туристических навыков в это воскресенье выполнили более 25 норильчан. Напомним: мероприятие проводилось в рамках реализации проекта «Территория: Красные Камни» Центра экологического туризма при поддержке благотворительной программы «Мир новых возможностей» «Норникеля». Фото участников соревнований

Просмотров:234 Такой поход от Центра тестирования ГТО совместно с комитетом по предпринимательству и туризму Арктической зоны Красноярского края прошёл впервые.Участники IV – XI возрастных ступеней (от 13 лет и старше) продемонстрировали умения в укладке рюкзака, вязке узлов, преодолении естественных препятствий, разведении и поддержке костра, приготовлении пищи на костре, уборке мусора, оказании первой медицинской помощи.Перед тестированием для них провели инструктаж, включающий основные правила безопасного поведения в туристском походе, а также прохождение маршрута к водопаду Красные Камни. Все результаты участников похода будут занесены в личные кабинеты на сайте www.gto.ru. В общем нормативы ГТО с проверкой туристических навыков в это воскресенье выполнили более 25 норильчан.Напомним: мероприятие проводилось в рамках реализации проекта «Территория: Красные Камни» Центра экологического туризма при поддержке благотворительной программы «Мир новых возможностей» «Норникеля».Фото участников соревнований