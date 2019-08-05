Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40258

5 августа 2019, 16:31



Добрый, семейный фестиваль «Заварка» посетило почти две тысячи норильчан. Неравнодушные горожане помогли собрать для Матвея Усачёва и Юлии Котко более 130 тысяч рублей.

В организации фестиваля приняли участие больше 130 человек. Работали 30 развлекательных, познавательных, образовательных и спортивных площадок. На благотворительной ярмарке «Подарошная» можно было купить вещицы ручной работы. Рядом с импровизированной сценой – поучаствовать в зумба-тренировке, освоить несколько элементов современного эстрадного танца и акробатического рок-н-ролла. Благородные рыцари оказывали знаки внимания дамам, фотографировались с ними на память, а мальчиков, юношей и мужей обучали владению мечом и рассказывали об особенностях своих доспехов. А ещё гости фестиваля могли оздоровиться с помощью славянской гимнастики, найти ответ на свои вопросы в метафорических картах и получить личную консультацию у астролога. Также проходили мастер-классы по игре на варгане и гуслях, шотландским и ирландским танцам. Малышня с удовольствием каталась на милом, немного грустном ослике и пыталась развеселить его, а любителей острых ощущений ждали на своей площадке норильские байкеры. Каждый гость мог найти себе занятие по душе и возможностям, а главное – помочь собрать средства на реабилитацию для шестилетнего Матвея Усачёва и на лекарства для 11-летней Юли Котко, которой недавно была выполнена операция по пересадке почки. У мальчика ДЦП, и в настоящее время он проходит курс в Самарском реабилитационном центре, а Юле необходимы лекарства для успешного восстановления после операции. Девочка и другие подопечные благотворительного фонда «69 параллель» побывали на празднике и получили массу положительных впечатлений. Активно, с хорошим настроением и улыбками удалось собрать 131 тысячу рублей. Этих средств хватает на то, чтобы оплатить курс реабилитации Матвею Усачёву, и на лекарства для Юлии Котко. Гости фестиваля отметили, что «Заварка» заварилась, настоялась, стала крепче, дружнее и интереснее. Команда фонда благодарит своих партнёров и каждого, кто пришёл на фестиваль учиться, развлекаться и помогать. Фото Александра Ананьева

Просмотров:211 Организатор «Заварки-феста» – благотворительный фонд «69 параллель». В этом году фестиваль прошёл на площади Горняков района Талнах в третий раз и собрал множество людей. Впрочем, этому благоприятствовала и погода, которая в субботу была как на заказ.В организации фестиваля приняли участие больше 130 человек. Работали 30 развлекательных, познавательных, образовательных и спортивных площадок. На благотворительной ярмарке «Подарошная» можно было купить вещицы ручной работы. Рядом с импровизированной сценой – поучаствовать в зумба-тренировке, освоить несколько элементов современного эстрадного танца и акробатического рок-н-ролла. Благородные рыцари оказывали знаки внимания дамам, фотографировались с ними на память, а мальчиков, юношей и мужей обучали владению мечом и рассказывали об особенностях своих доспехов. А ещё гости фестиваля могли оздоровиться с помощью славянской гимнастики, найти ответ на свои вопросы в метафорических картах и получить личную консультацию у астролога. Также проходили мастер-классы по игре на варгане и гуслях, шотландским и ирландским танцам. Малышня с удовольствием каталась на милом, немного грустном ослике и пыталась развеселить его, а любителей острых ощущений ждали на своей площадке норильские байкеры.Каждый гость мог найти себе занятие по душе и возможностям, а главное – помочь собрать средства на реабилитацию для шестилетнего Матвея Усачёва и на лекарства для 11-летней Юли Котко, которой недавно была выполнена операция по пересадке почки. У мальчика ДЦП, и в настоящее время он проходит курс в Самарском реабилитационном центре, а Юле необходимы лекарства для успешного восстановления после операции. Девочка и другие подопечные благотворительного фонда «69 параллель» побывали на празднике и получили массу положительных впечатлений.Активно, с хорошим настроением и улыбками удалось собрать 131 тысячу рублей. Этих средств хватает на то, чтобы оплатить курс реабилитации Матвею Усачёву, и на лекарства для Юлии Котко. Гости фестиваля отметили, что «Заварка» заварилась, настоялась, стала крепче, дружнее и интереснее.Команда фонда благодарит своих партнёров и каждого, кто пришёл на фестиваль учиться, развлекаться и помогать.Фото Александра Ананьева