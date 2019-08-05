Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40259

5 августа 2019, 16:49



Белая медведица из Норильска, живущая сейчас в заповеднике «Роев ручей», похоже, пошла на поправку.

В комментариях пользователи благодарят сотрудников «Роева ручья» и спрашивают, отмылась ли медведица, которая после приключений в Норильске была очень худой и грязной. «Шансов нет, она громит бассейн, как только в него наливают воду, - ответил Андрей Горбань. - Срочно делаем под неё вольер со стационарным бассейном». Ещё 17 июля Андрей Горбань писал в социальной сети на фото грязной медведицы: «Пока так. Не до красот. Но в больничке не до косметички... Главное, что бессонные ночи наших зоологов и ветврачей не прошли даром, и текущее состояние медвежонка стабильное». Тогда отмечалось, что медведица из Норильска постепенно набирала вес. Из-за низкой массы тела процесс восстановления протекал медленно. За три недели животное восполнило потерю мышечной массы на 12 кг, её вес на сегодняшний день - 118 кг. Медведицу поселили в карантинном вольере, где ветеринарными врачами проводились необходимые манипуляции, связанные с лечением и наблюдением за состоянием животного. Медведица много спала, во время бодрствования охлаждалась в воде. «Она активно обследует вольер и мокрая трётся о стены, решётки и пол вольера, поэтому шерсть на боках и лапах остаётся испачканной, как бы мы ни старались её отмыть. Сейчас для маленькой медведицы в «Парке «Роев ручей» уже готовят вольер с бассейном, чтобы сразу после карантинирования она могла переехать в более удобную «квартиру». Дальнейшая судьба медведицы из Норильска ещё не определена, решение о том, где будет жить животное после восстановления, будет принято Росприроднадзором», - отмечалось на домашнее странице заповедника. Фото сотрудников "Роев ручей"

Просмотров:218 По крайней мере так считает директор красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» Андрей Горбань, который рассказал о состоянии животного на своей странице в «Фейсбуке»: «Вес медведицы 129,7 кг. Корм общим весом 7 кг проела весь. Активна. Рано утром выплескала из бассейна всю воду, скребла и пыталась проломить дно. Лазила по стенам. Похоже, пошла на поправку».В комментариях пользователи благодарят сотрудников «Роева ручья» и спрашивают, отмылась ли медведица, которая после приключений в Норильске была очень худой и грязной. «Шансов нет, она громит бассейн, как только в него наливают воду, - ответил Андрей Горбань. - Срочно делаем под неё вольер со стационарным бассейном».Ещё 17 июля Андрей Горбань писал в социальной сети на фото грязной медведицы: «Пока так. Не до красот. Но в больничке не до косметички... Главное, что бессонные ночи наших зоологов и ветврачей не прошли даром, и текущее состояние медвежонка стабильное».Тогда отмечалось, что медведица из Норильска постепенно набирала вес. Из-за низкой массы тела процесс восстановления протекал медленно. За три недели животное восполнило потерю мышечной массы на 12 кг, её вес на сегодняшний день - 118 кг.Медведицу поселили в карантинном вольере, где ветеринарными врачами проводились необходимые манипуляции, связанные с лечением и наблюдением за состоянием животного. Медведица много спала, во время бодрствования охлаждалась в воде.«Она активно обследует вольер и мокрая трётся о стены, решётки и пол вольера, поэтому шерсть на боках и лапах остаётся испачканной, как бы мы ни старались её отмыть. Сейчас для маленькой медведицы в «Парке «Роев ручей» уже готовят вольер с бассейном, чтобы сразу после карантинирования она могла переехать в более удобную «квартиру». Дальнейшая судьба медведицы из Норильска ещё не определена, решение о том, где будет жить животное после восстановления, будет принято Росприроднадзором», - отмечалось на домашнее странице заповедника.Фото сотрудников "Роев ручей"