Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40260

5 августа 2019, 17:09



Любимый норильский майонез вновь появится в магазинах.

Некоторое время назад он пропал с прилавков, но выпуск ценного продукта возобновляется на Норильском молочном заводе. Отсутствие продукта в магазинах было связано с задержкой поставок сырья для его производства, объяснили специалисты молокозавода. Наконец, сырьё добралось до Норильска, и молокозавод возобновляет производство майонеза. Надо заметить, что норильский майонез давно любим горожанами за исключительные вкусовые качества. Специалисты молокозавода говорят, что секрет кроется в строгом соответствии ГОСТу, который был установлен ещё в советские времен и с тех пор на молокозаводе Норильска не менялся. Технологи завода отмечают, что при изготовлении майонеза не используют ни искусственные ароматизаторы, ни заменители компонентов. Спрос на норильский майонез у покупателей был всегда стабильно высок: в месяц молокозавод его обычно производит около 25 тонн, а в год - порядка 800 тонн. Фото Николая Щипко

Просмотров:223 Некоторое время назад он пропал с прилавков, но выпуск ценного продукта возобновляется на Норильском молочном заводе.Отсутствие продукта в магазинах было связано с задержкой поставок сырья для его производства, объяснили специалисты молокозавода. Наконец, сырьё добралось до Норильска, и молокозавод возобновляет производство майонеза.Надо заметить, что норильский майонез давно любим горожанами за исключительные вкусовые качества. Специалисты молокозавода говорят, что секрет кроется в строгом соответствии ГОСТу, который был установлен ещё в советские времен и с тех пор на молокозаводе Норильска не менялся. Технологи завода отмечают, что при изготовлении майонеза не используют ни искусственные ароматизаторы, ни заменители компонентов. Спрос на норильский майонез у покупателей был всегда стабильно высок: в месяц молокозавод его обычно производит около 25 тонн, а в год - порядка 800 тонн.Фото Николая Щипко