Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40261

5 августа 2019, 17:12



На бульваре Влюблённых в центре Норильска вновь забил фонтан.





Прежняя достопримечательность бульвара по решению муниципалитета была демонтирована в связи с элементарным техническим износом – предыдущий фонтан проработал с 2001 года.



В целом план благоустройства бульвара Влюблённых, в который входила замена фонтана, был рассчитан на два года. Работа предусматривала замену тротуарной плитки, элементов освещения, электрооборудования, асфальтирование.



В настоящее время фонтан работает в тестовом режиме – подрядчики из Барнаула будут ещё регулировать форсунки, отстраивать автоматику. Согласно проекту на ночь гидротехнический объект будет автоматически отключаться. А в целом фонтан рассчитан на работу в непродолжительный летний период с июня по конец сентября, до первых заморозков. Всё остальное время он будет стоять накрытым специальным защитным куполом.Всего в Центральном районе Норильска установлены четыре фонтана, из которых только один принадлежит муниципалитету. Остальные – около «Арены», «Красноярских столбов», ресторана и магазина «Караван» являются частной собственностью, в том числе «Норникеля». Ещё один подобный объект муниципальной собственности находится в Талнахе.



По словам главного специалиста отдела благоустройства управления городского хозяйства администрации Норильска Оливии Андреевой, можно было бы причислить к перечисленным ещё и плавающий фонтан на озере Городском, но от него пришлось отказаться ввиду целого ряда причин: «Он был очень затратен в содержании. Плюс фонтан постоянно подвергался воздействию вандалов. Так что от этой достопримечательности пришлось отказаться».



Содержание каждого из муниципальных фонтанов обходится городской казне в сумму порядка 250 тысяч рублей в сезон продолжительностью четыре месяца. Средний срок службы их – около десятка лет.Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:229 Струи из форсунок по окружности падают в чашу красного гранита. На замену фонтана в центре Норильска было потрачено около двух миллионов рублей, большая часть из которых пришлась на транспортировку и сам камень.Прежняя достопримечательность бульвара по решению муниципалитета была демонтирована в связи с элементарным техническим износом – предыдущий фонтан проработал с 2001 года.В целом план благоустройства бульвара Влюблённых, в который входила замена фонтана, был рассчитан на два года. Работа предусматривала замену тротуарной плитки, элементов освещения, электрооборудования, асфальтирование.В настоящее время фонтан работает в тестовом режиме – подрядчики из Барнаула будут ещё регулировать форсунки, отстраивать автоматику. Согласно проекту на ночь гидротехнический объект будет автоматически отключаться. А в целом фонтан рассчитан на работу в непродолжительный летний период с июня по конец сентября, до первых заморозков. Всё остальное время он будет стоять накрытым специальным защитным куполом.Всего в Центральном районе Норильска установлены четыре фонтана, из которых только один принадлежит муниципалитету. Остальные – около «Арены», «Красноярских столбов», ресторана и магазина «Караван» являются частной собственностью, в том числе «Норникеля». Ещё один подобный объект муниципальной собственности находится в Талнахе.По словам главного специалиста отдела благоустройства управления городского хозяйства администрации Норильска Оливии Андреевой, можно было бы причислить к перечисленным ещё и плавающий фонтан на озере Городском, но от него пришлось отказаться ввиду целого ряда причин: «Он был очень затратен в содержании. Плюс фонтан постоянно подвергался воздействию вандалов. Так что от этой достопримечательности пришлось отказаться».Содержание каждого из муниципальных фонтанов обходится городской казне в сумму порядка 250 тысяч рублей в сезон продолжительностью четыре месяца. Средний срок службы их – около десятка лет.Фото Дениса Кожевникова