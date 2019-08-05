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5 августа 2019, 17:13



Футбольный год начинается: новый сезон Суперлиги стартует в Норильске.



Просмотров:264 В первом туре нового сезона чемпионата России по мини-футболу среди клубов Суперлиги команда МФК «Норильский никель» сыграет с самарским «Динамо». Встречи пройдут 7 и 8 сентября на домашней площадке – в Норильском дворце спорта «Арктика». Начало игр – в 17.00 по местному времени (13.00 - мск).