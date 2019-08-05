Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40263

5 августа 2019, 17:14



Норильчанам напоминают о безопасности детей на дороге и приглашают к участию в профильном конкурсе.

С 17 июня по 30 сентября проходит всероссийский конкурс «Безопасная дорога детям», помогающий формировать навыки безопасного поведения на дороге у детей и их родителей. Как сообщили в управлении общего и дошкольного образования администрации Норильска, конкурс проводится в три этапа: с 17 июня по 30 сентября будут приниматься конкурсные работы; с 1 по 14 октября состоится их экспертиза и определение победителей конкурса. Тогда же в столице страны и будут награждены лучшие. Конкурс проходит в таких номинациях, как социальный видеоролик (в том числе анимационный), привлекающий внимание к проблеме безопасного поведения детей на дорогах или популяризирующий соблюдение ПДД; интерактивные формы (флешмоб, игра, соревнование, мини-спектакль); информационный продукт (просветительские комиксы, рисунки и плакаты); компьютерная презентация. Участниками могут стать разновозрастные команды обучающихся образовательных организаций общего, дополнительного, среднего профессионального образования в составе не менее трёх человек (от 8 до 18 лет); либо семейные команды (родители и дети школьного и/или дошкольного возраста (составом также не менее трёх человек). Для участия в конкурсе необходимо до 30 сентября зарегистрироваться на официальном сайте https://bddrf.ru, подать заявку и отослать конкурсный материал. Фото http://www.lentochka.ua

Просмотров:196 С 17 июня по 30 сентября проходит всероссийский конкурс «Безопасная дорога детям», помогающий формировать навыки безопасного поведения на дороге у детей и их родителей. Как сообщили в управлении общего и дошкольного образования администрации Норильска, конкурс проводится в три этапа: с 17 июня по 30 сентября будут приниматься конкурсные работы; с 1 по 14 октября состоится их экспертиза и определение победителей конкурса. Тогда же в столице страны и будут награждены лучшие.Конкурс проходит в таких номинациях, как социальный видеоролик (в том числе анимационный), привлекающий внимание к проблеме безопасного поведения детей на дорогах или популяризирующий соблюдение ПДД; интерактивные формы (флешмоб, игра, соревнование, мини-спектакль); информационный продукт (просветительские комиксы, рисунки и плакаты); компьютерная презентация.Участниками могут стать разновозрастные команды обучающихся образовательных организаций общего, дополнительного, среднего профессионального образования в составе не менее трёх человек (от 8 до 18 лет); либо семейные команды (родители и дети школьного и/или дошкольного возраста (составом также не менее трёх человек).Для участия в конкурсе необходимо до 30 сентября зарегистрироваться на официальном сайте https://bddrf.ru, подать заявку и отослать конкурсный материал.Фото http://www.lentochka.ua