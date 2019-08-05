Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40265

5 августа 2019, 20:06



Сегодня в Кайеркане задержали пьяного водителя, который собирал попутчиков.

За 100 рублей он готов был отвезти любого хоть в аэропорт, хоть на завод. Зазывал очень настойчиво, сначала остановившись на автобусной остановке, а затем и вовсе заехав на тротуар. Вёл себя развязно, не скрывая, что пьян. Вместе с ним в автомобиле находился приятель. Веселились оба. Когда поняли, что их снимают, сначала даже позировали, а потом бросили пару угроз и уехали. Впрочем, ненадолго. Вернулись обратно, сходили в магазин, ещё раз попытались подзаработать на извозе. Не вышло. Тем временем очевидцы всего этого позвонили в полицию. Молодых людей задержали, водителю предложили пройти медосвидетельствование. Он отказался. В отношении него составлен административный материал по статье 12.26. Ему грозит от 1,5 до 2 лет лишения водительских прав со штрафом 30 тысяч рублей.

Просмотров:398 За 100 рублей он готов был отвезти любого хоть в аэропорт, хоть на завод. Зазывал очень настойчиво, сначала остановившись на автобусной остановке, а затем и вовсе заехав на тротуар. Вёл себя развязно, не скрывая, что пьян. Вместе с ним в автомобиле находился приятель. Веселились оба. Когда поняли, что их снимают, сначала даже позировали, а потом бросили пару угроз и уехали. Впрочем, ненадолго. Вернулись обратно, сходили в магазин, ещё раз попытались подзаработать на извозе. Не вышло.Тем временем очевидцы всего этого позвонили в полицию. Молодых людей задержали, водителю предложили пройти медосвидетельствование. Он отказался. В отношении него составлен административный материал по статье 12.26. Ему грозит от 1,5 до 2 лет лишения водительских прав со штрафом 30 тысяч рублей.