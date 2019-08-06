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6 августа 2019, 10:18



Праздник «Привет, сосед!» состоится 10 августа во дворе домов № 24 и 26 на Ленинском проспекте.

В программе праздника мастер-классы, шахматный турнир, эстафеты и конкурсы, чаепитие, прокат квадроциклов и самокатов, аквагрим и многое другое. Организатор проекта - АНО ДПО «Учебный центр в Норильске». Напомним, первый в Норильске праздник «Привет, сосед!» прошёл в июне 2017 года во дворе дома № 27 на улице Талнахской. Кстати, руководитель управляющей компании «ЖКС», к которой относится этот дом, Виктор Калинин, отметил, что в этом доме жильцы более сознательные и активные - здесь меньше задолженности по квартплате, к общедомовому имуществу отношение бережнее, периодически проводятся собрания жильцов. Возможно, взаимопонимание и взаимоуважение было достигнуто и благодаря празднику, к которому сначала готовились всем домом, а потом вместе участвовали в различных мероприятиях.

Просмотров:116 Уже ставшая в Норильске традиционной, акция в первую очередь направлена на то, чтобы живущие в одном дворе норильчане познакомились и подружились. Ведь только сообща, прислушиваясь к мнению друг друга, можно решить вопросы, касающиеся пользования общедомовым имуществом и придомовой территории.В программе праздника мастер-классы, шахматный турнир, эстафеты и конкурсы, чаепитие, прокат квадроциклов и самокатов, аквагрим и многое другое.Организатор проекта - АНО ДПО «Учебный центр в Норильске».Напомним, первый в Норильске праздник «Привет, сосед!» прошёл в июне 2017 года во дворе дома № 27 на улице Талнахской. Кстати, руководитель управляющей компании «ЖКС», к которой относится этот дом, Виктор Калинин, отметил, что в этом доме жильцы более сознательные и активные - здесь меньше задолженности по квартплате, к общедомовому имуществу отношение бережнее, периодически проводятся собрания жильцов. Возможно, взаимопонимание и взаимоуважение было достигнуто и благодаря празднику, к которому сначала готовились всем домом, а потом вместе участвовали в различных мероприятиях.