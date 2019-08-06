Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40267

6 августа 2019, 11:03



В Ачинске, Ачинском и Назаровском районах введён режим ЧС. Население эвакуируется, есть пострадавшие.

Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил региональному правительству с 19 часов 5 августа ввести режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил муниципальных звеньев ТП РСЧС Ачинского, Назаровского районов и города Ачинска. Границами зоны чрезвычайной ситуации определены территория Ачинского района и города Ачинска. Об этом сообщается на официальном портале Красноярского края. Сегодня, 6 августа, в 5.00 в Красноярск из Ачинска прибыл первый электропоезд с эвакуированными жителями Ачинского района. Вторая электричка из Ачинска прибыла на железнодорожный вокзал в 7.20 местного времени. Спецрейсами доставили 478 граждан, в том числе 88 детей. На автобусах их увезли в пункт временного размещения, организованный в одном из общежитий Железнодорожного района Красноярска. В Ачинске развернуто десять пунктов временного размещения на 4000 человек (в трёх школах и семи детсадах), размещено 1516 человек, в том числе 71 ребёнок. В г. Назарово развернуто 11 ПВР на 1034 человека. Размещено 596 человек. Дополнительно размещены в ПВР: пос. Малиновка - четыре человека, пос. Тарутино - 180, в том числе 52 ребёнка, с. Ястребово - 22 человека, в том числе два ребёнка, с. Лапшиха - 28, в том числе семь детей, пос. Причулымский - 14, в том числе пять детей. Главам Ачинского района и города Ачинска поручено обеспечить всестороннее жизнеобеспечение эвакуируемого населения. По данным на 8.00 за медицинской помощью обратились 11 человек, все взрослые, сообщили в краевом минзраве. Пятеро из них с поражениями средней тяжести госпитализированы. В настоящий момент три человека находятся в Ачинской межрайонной больнице. Двое пациентов направлены в Красноярск. Мужчинам оказывают специализированную медицинскую помощь в краевом госпитале для ветеранов войн и краевой офтальмологической больнице. Состояние госпитализированных средней тяжести. Остальным шести пострадавшим с лёгкими травмами помощь оказана в приёмном покое Ачинской МРБ, пациенты осмотрены, проконсультированы врачами краевой клинической больницы. Госпитализация не потребовалась. Фото Вадима Кофмана

Просмотров:114 Вчера в 17.00 на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части, расквартированной в пяти километрах от деревни Каменка Ачинского района, произошло возгорание, приведшее к взрывам боеприпасов.Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил региональному правительству с 19 часов 5 августа ввести режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил муниципальных звеньев ТП РСЧС Ачинского, Назаровского районов и города Ачинска. Границами зоны чрезвычайной ситуации определены территория Ачинского района и города Ачинска. Об этом сообщается на официальном портале Красноярского края.Сегодня, 6 августа, в 5.00 в Красноярск из Ачинска прибыл первый электропоезд с эвакуированными жителями Ачинского района. Вторая электричка из Ачинска прибыла на железнодорожный вокзал в 7.20 местного времени. Спецрейсами доставили 478 граждан, в том числе 88 детей. На автобусах их увезли в пункт временного размещения, организованный в одном из общежитий Железнодорожного района Красноярска.В Ачинске развернуто десять пунктов временного размещения на 4000 человек (в трёх школах и семи детсадах), размещено 1516 человек, в том числе 71 ребёнок. В г. Назарово развернуто 11 ПВР на 1034 человека. Размещено 596 человек. Дополнительно размещены в ПВР: пос. Малиновка - четыре человека, пос. Тарутино - 180, в том числе 52 ребёнка, с. Ястребово - 22 человека, в том числе два ребёнка, с. Лапшиха - 28, в том числе семь детей, пос. Причулымский - 14, в том числе пять детей.Главам Ачинского района и города Ачинска поручено обеспечить всестороннее жизнеобеспечение эвакуируемого населения.По данным на 8.00 за медицинской помощью обратились 11 человек, все взрослые, сообщили в краевом минзраве. Пятеро из них с поражениями средней тяжести госпитализированы. В настоящий момент три человека находятся в Ачинской межрайонной больнице. Двое пациентов направлены в Красноярск. Мужчинам оказывают специализированную медицинскую помощь в краевом госпитале для ветеранов войн и краевой офтальмологической больнице. Состояние госпитализированных средней тяжести.Остальным шести пострадавшим с лёгкими травмами помощь оказана в приёмном покое Ачинской МРБ, пациенты осмотрены, проконсультированы врачами краевой клинической больницы. Госпитализация не потребовалась.Фото Вадима Кофмана