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6 августа 2019, 12:02

Школьники из Заполярья едут на международный турнир робототехники в Китай.


С 9 по 11 августа в Пекине пройдут крупнейшие международные соревнования по робототехнике RobotChallenge-2019. Одним из участников турнира станет команда «РобоНикель» — это ученики совместного образовательного проекта компании «Норникель» и школы CyberClass. 14 школьников из Норильска, Читы, Дудинки, Заполярного, Мончегорска и Никеля отправятся в Поднебесную, чтобы показать, чему они научились за время своих занятий.
В этом году в соревнованиях ожидается 4000 команд-участниц. В программе RobotСhallenge будет восемь номинаций: различные гонки, презентация собственных разработок, состязания дронов. Ученики «РобоНикеля» вместе с преподавателями выбрали самые сложные категории: «РобоСумо», «РобоБоулинг» и LEGO UnknownMission, сообщается на сайте vesti.ru.
Перед стартом RobotChallenge команда «РобоНикеля» собралась в Москве на подготовительный интенсив, где в течение недели будет усиленно заниматься с одним из лучших тренеров России по робототехнике Павлом Томшиным.
«Многие дети в 2018 году пришли в «РобоНикель», потому что увидели, что наши ученики выезжают на соревнования в Китай и другие страны. В этом году была серьёзная конкуренция. Те, кто победил на внутренних соревнованиях «РобоНикеля» (среди 500 человек) — поехали на RobotChallenge. Так что конкуренция есть, желание есть, все замотивированные, готовятся заранее. Я считаю это существенным прогрессом», — рассказывает Тимофей Кунцевич, руководитель проекта «РобоНикель».
Педагоги «РобоНикеля» уверены, что участие в RobotChallenge — отличная возможность для учеников школы не только проявить себя, но и увидеть мир, получить соревновательный опыт и сделать новые для себя открытия в сфере робототехники.
Фото с сайта vesti.ru

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    Список новостей

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