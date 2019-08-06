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6 августа 2019, 13:29



Норильчане стали победителями VI ежегодной Международной выставки-конкурса художественных произведений "Белая ворона".

Жюри конкурса рассмотрело 1355 работ, поступивших из 9 стран мира и 55 регионов России, и определило победителей. В конкурсе приняли участие юные художники из Армении, Республики Беларусь, Казахстана, России, Китая, Украины, Узбекистана, Чехии, Черногории. В этом году лауреатами первой степени и обладателями почётной медали «Белая ворона» стали юные художники из различных городов и малых населённых пунктов нашей страны: 27 работ удостоены дипломов лауреата с медалью, 275 – дипломов лауреата, более 1000 работ получили дипломы, 207 педагогов отмечены дипломами и благодарностями. В числе норильчан: лауреаты первой степени и медалисты, воспитанники Норильской детской художественной школы Алиса Рубан и Елизавета Швецова; дипломант первой степени Алина Бахарева; дипломанты второй степени Людмила Грабовская, Ирина Козлова, Алина Созыкина, Александр Корнилов и Анастасия Хорошавина; дипломанты третьей степени Екатерина Андреева, Алина Брага, Ирина Козлова, Юрий Мазуров, Алиса Рубан, Алина Созыкина, Софья Шангареева, Александра Васильева. Подготовили учеников преподаватели Надежда Слипец, Любовь Карпович и Наталия Мороз. Поздравляем лауреатов и дипломантов!

Просмотров:32 Организатор выставки – Фонд развития детского и юношеского творчества. Основными целями фонда являются поддержка подрастающего поколения, одарённого в области изобразительного искусства, расширение эстетического, культурного и профессионального кругозора детей и подростков, обмен творческими достижениями и создание возможности установления тесных контактов между юными художниками из разных городов и стран, привлечение внимания общественности к проблемам творческого становления детей и подростков.Жюри конкурса рассмотрело 1355 работ, поступивших из 9 стран мира и 55 регионов России, и определило победителей. В конкурсе приняли участие юные художники из Армении, Республики Беларусь, Казахстана, России, Китая, Украины, Узбекистана, Чехии, Черногории.В этом году лауреатами первой степени и обладателями почётной медали «Белая ворона» стали юные художники из различных городов и малых населённых пунктов нашей страны: 27 работ удостоены дипломов лауреата с медалью, 275 – дипломов лауреата, более 1000 работ получили дипломы, 207 педагогов отмечены дипломами и благодарностями.В числе норильчан: лауреаты первой степени и медалисты, воспитанники Норильской детской художественной школы Алиса Рубан и Елизавета Швецова; дипломант первой степени Алина Бахарева; дипломанты второй степени Людмила Грабовская, Ирина Козлова, Алина Созыкина, Александр Корнилов и Анастасия Хорошавина; дипломанты третьей степени Екатерина Андреева, Алина Брага, Ирина Козлова, Юрий Мазуров, Алиса Рубан, Алина Созыкина, Софья Шангареева, Александра Васильева. Подготовили учеников преподаватели Надежда Слипец, Любовь Карпович и Наталия Мороз. Поздравляем лауреатов и дипломантов!