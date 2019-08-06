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6 августа 2019, 17:12



В Кайеркане планируется снос аварийного дома по адресу ул. Надеждинская, 26. Договор заключен, подрядчик начал оформление разрешительной документации.

Об этом на городском планёрочном совещании рассказал Евгений Войник, начальник управления ЖКХ администрации Норильска. Также объявлен аукцион на поиск подрядчика для проведения изыскательских работ по домам на ул. Комсомольской, 20 и 40. На первый адрес уже заявились четыре компании-претендента. Помимо этого, в рамках муниципальной программы реформирования и модернизации ЖКХ и повышения энергоэффективности УЖКХ заключило 20 муниципальных контрактов на ремонт 250 квартир, 80 из которых уже завершены. Продолжается и работа по предоставлению субсидий управляющим компаниям города на выполнение капремонта общего имущества. В этом году он коснётся 54 домов, где отремонтируют нулевые циклы. Девять домов будет окрашено, фасады двух частично отремонтированы (торец и крыльцо). - Отремонтируем крыши 12 домов и системы отопления и водоснабжения десяти домов. Всё идёт по графику, отставание только по фасадам на ул. Б. Хмельницкого, 17 и 19, а также на ул. Комсомольской, 43а и 47а, - рассказал Евгений Войник. Он также объяснил имеющиеся сложности с реализацией на территории региональной программы капремонта. Напомним, отсутствует проектно-сметная документация для пяти домов, которые являются объектами культурного наследия. Региональный оператор не смог определить подрядчиков для выполнения работ на таких домах из-за отсутствия у кандидатов разрешительных документов (адреса домов: Ленинский пр, 3, 7,12,13,17). В этих домах планировалось выполнить различные виды работ: Ленинский пр., 3, - ремонт крыши, Ленинский пр., 7, – ремонт фасада, Ленинский пр., 12, – ремонт ТВС, Ленинский пр., 13 и 17, – ремонт электрики. Для восьми домов стоимость работ, согласно сметной документации, разработанной региональным фондом, превышает сумму, которую региональный оператор может заплатить из платежей собственников. Иными словами, превышен предельно допустимый уровень. В целом краткосрочным планом региональной программы капремонта многоквартирных домов в Норильске на 2019 год запланировано выполнение ремонта в 159 домах, сообщили в управлении ЖКХ администрации города. По итогам первого полугодия от плана отстали: вместо планируемых 54 домов отремонтировали 20. Кроме того, в регфонд на оплату направлены еще два объекта, готовы к сдаче пять объектов. В числе причин, помешавших выполнить работы, специалисты УЖКХ отметили сложные погодные условия, непростую транспортную логистику, невыплату авансов, несовершенство проектно-сметной документации. Не удалось заключить договоры по 25 домам на 40 видов работ. В их числе пять домов культурного наследия, по которым нет проектной документации; девять – по которым неоднократно объявленные аукционы так и не состоялись из-за отсутствия подрядчиков; для трёх домов требуется доработка проектов; для восьми – превышена предельно допустимая стоимость работ. Собственники квартир ещё в 20 домах проводят собрания по переносу сроков выполнения работ на 2020 год. «Администрацией Норильска разработан антикризисный план, усилен контроль за ходом реализации работ, отозваны из отпуска должностные лица, курирующие выполнение программы. Мы рассчитываем, что в ближайшее время в городе заработает обособленное подразделение фонда для оперативного решения возникающих в ходе реализации программы проблем, в том числе по согласованию изменений в разработанную фондом проектную документацию, решится вопрос по ремонту домов, входящих в список объектов культурного наследия, а также возобновится авансирование работ для приобретения строительных материалов и доставки их в Норильск в период навигации», - отметили в управлении ЖКХ. На будущий период ожидаются изменения предельной сметной стоимости работ по ремонту систем тепло-, водоснабжения, а также в проектных решениях по ремонту крыш и фасадов. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:237 В Кайеркане планируется снос аварийного дома по адресу ул. Надеждинская, 26. Договор заключен, подрядчик начал оформление разрешительной документации.Об этом на городском планёрочном совещании рассказал Евгений Войник, начальник управления ЖКХ администрации Норильска. Также объявлен аукцион на поиск подрядчика для проведения изыскательских работ по домам на ул. Комсомольской, 20 и 40. На первый адрес уже заявились четыре компании-претендента.Помимо этого, в рамках муниципальной программы реформирования и модернизации ЖКХ и повышения энергоэффективности УЖКХ заключило 20 муниципальных контрактов на ремонт 250 квартир, 80 из которых уже завершены.Продолжается и работа по предоставлению субсидий управляющим компаниям города на выполнение капремонта общего имущества. В этом году он коснётся 54 домов, где отремонтируют нулевые циклы. Девять домов будет окрашено, фасады двух частично отремонтированы (торец и крыльцо).- Отремонтируем крыши 12 домов и системы отопления и водоснабжения десяти домов. Всё идёт по графику, отставание только по фасадам на ул. Б. Хмельницкого, 17 и 19, а также на ул. Комсомольской, 43а и 47а, - рассказал Евгений Войник.Он также объяснил имеющиеся сложности с реализацией на территории региональной программы капремонта. Напомним, отсутствует проектно-сметная документация для пяти домов, которые являются объектами культурного наследия. Региональный оператор не смог определить подрядчиков для выполнения работ на таких домах из-за отсутствия у кандидатов разрешительных документов (адреса домов: Ленинский пр, 3, 7,12,13,17). В этих домах планировалось выполнить различные виды работ: Ленинский пр., 3, - ремонт крыши, Ленинский пр., 7, – ремонт фасада, Ленинский пр., 12, – ремонт ТВС, Ленинский пр., 13 и 17, – ремонт электрики.Для восьми домов стоимость работ, согласно сметной документации, разработанной региональным фондом, превышает сумму, которую региональный оператор может заплатить из платежей собственников. Иными словами, превышен предельно допустимый уровень.В целом краткосрочным планом региональной программы капремонта многоквартирных домов в Норильске на 2019 год запланировано выполнение ремонта в 159 домах, сообщили в управлении ЖКХ администрации города.По итогам первого полугодия от плана отстали: вместо планируемых 54 домов отремонтировали 20. Кроме того, в регфонд на оплату направлены еще два объекта, готовы к сдаче пять объектов. В числе причин, помешавших выполнить работы, специалисты УЖКХ отметили сложные погодные условия, непростую транспортную логистику, невыплату авансов, несовершенство проектно-сметной документации.Не удалось заключить договоры по 25 домам на 40 видов работ. В их числе пять домов культурного наследия, по которым нет проектной документации; девять – по которым неоднократно объявленные аукционы так и не состоялись из-за отсутствия подрядчиков; для трёх домов требуется доработка проектов; для восьми – превышена предельно допустимая стоимость работ. Собственники квартир ещё в 20 домах проводят собрания по переносу сроков выполнения работ на 2020 год.«Администрацией Норильска разработан антикризисный план, усилен контроль за ходом реализации работ, отозваны из отпуска должностные лица, курирующие выполнение программы. Мы рассчитываем, что в ближайшее время в городе заработает обособленное подразделение фонда для оперативного решения возникающих в ходе реализации программы проблем, в том числе по согласованию изменений в разработанную фондом проектную документацию, решится вопрос по ремонту домов, входящих в список объектов культурного наследия, а также возобновится авансирование работ для приобретения строительных материалов и доставки их в Норильск в период навигации», - отметили в управлении ЖКХ.На будущий период ожидаются изменения предельной сметной стоимости работ по ремонту систем тепло-, водоснабжения, а также в проектных решениях по ремонту крыш и фасадов.Фото Владимира Макушкина