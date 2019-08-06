Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40281

6 августа 2019, 17:14



Летние ремонты в спальном блоке школы-интерната №2 могут стать причиной изменения в учебном расписании.

Такие опасения были высказаны на общегородском планёрочном собрании начальником общего и дошкольного образования администрации Норильска Андреем Колиным. Он рассказал, что текущие ремонты в школах почти завершены. - Вызывают опасения школа №43, гимназия №11 и школа-интернат №2, где сейчас учатся ученики гимназии №4. Там должна начаться замена горючей отделки лестничной клетки на негорючие материалы. Поскольку средства выделялись по краевой программе реализации предписаний надзорных органов, на которую мы заявились в конце прошлого года, они поступили в Норильск только в июне. Сейчас идёт конкурс по выбору подрядчика. Соответственно, к ремонту он приступит уже в течение учебного года, скорее всего, в октябре-ноябре. Возможно, часть работ можно будет выполнять в каникулы и в вечернее время. В любом случае мы уже начали искать варианты перевода учеников в другие школы города как резервный план, - пояснил он ситуацию. С тем, что ещё два учебных заведения – школа №43 и гимназия №11 – наиболее сложные объекты, согласился и Дмитрий Самородов, начальник управления капитальных ремонтов и строительства. В гимназии капитально ремонтируют спортивный зал (с заменой напольного покрытия) и центральное крыльцо. В школе №43 меняют систему ТВС. «Оба объекта на особом контроле, завершить их планируем к 15 августа», - пояснил он. В целом в этом году запланировано потратить 133,7 млн рублей на ремонт образовательных учреждений. Заключено 55 муниципальных контрактов. В настоящий момент в ряде школ города заменено 218 оконных блоков, ремонтируют фасады двух объектов, завершается комплексная замена систем отопления на четырёх; смонтирована пожароохранная сигнализация на шести объектах, разработано 12 проектов на будущий год. Помимо того, завершается асфальтировка прилегающих территорий к восьми образовательным учреждениям. С 12 августа начнётся проверка готовности городских школ к новому учебному году. Школы, находящиеся на капремонте, будут проинспектированы последними.

Просмотров:236 Такие опасения были высказаны на общегородском планёрочном собрании начальником общего и дошкольного образования администрации Норильска Андреем Колиным. Он рассказал, что текущие ремонты в школах почти завершены.- Вызывают опасения школа №43, гимназия №11 и школа-интернат №2, где сейчас учатся ученики гимназии №4. Там должна начаться замена горючей отделки лестничной клетки на негорючие материалы. Поскольку средства выделялись по краевой программе реализации предписаний надзорных органов, на которую мы заявились в конце прошлого года, они поступили в Норильск только в июне. Сейчас идёт конкурс по выбору подрядчика. Соответственно, к ремонту он приступит уже в течение учебного года, скорее всего, в октябре-ноябре. Возможно, часть работ можно будет выполнять в каникулы и в вечернее время. В любом случае мы уже начали искать варианты перевода учеников в другие школы города как резервный план, - пояснил он ситуацию.С тем, что ещё два учебных заведения – школа №43 и гимназия №11 – наиболее сложные объекты, согласился и Дмитрий Самородов, начальник управления капитальных ремонтов и строительства. В гимназии капитально ремонтируют спортивный зал (с заменой напольного покрытия) и центральное крыльцо. В школе №43 меняют систему ТВС.«Оба объекта на особом контроле, завершить их планируем к 15 августа», - пояснил он.В целом в этом году запланировано потратить 133,7 млн рублей на ремонт образовательных учреждений. Заключено 55 муниципальных контрактов. В настоящий момент в ряде школ города заменено 218 оконных блоков, ремонтируют фасады двух объектов, завершается комплексная замена систем отопления на четырёх; смонтирована пожароохранная сигнализация на шести объектах, разработано 12 проектов на будущий год. Помимо того, завершается асфальтировка прилегающих территорий к восьми образовательным учреждениям.С 12 августа начнётся проверка готовности городских школ к новому учебному году. Школы, находящиеся на капремонте, будут проинспектированы последними.