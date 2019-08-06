Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40282

6 августа 2019, 17:18



Манеж Дворца спорта «Арктика» будет полностью обновлён.

В этом году на ремонт спортивных городских объектов выделено 96 млн рублей, заключено 38 контрактов. В числе запланированных и проводимых работ – ремонт фасадов зданий, кровель, спортзалов и др. Самыми крупными объектами станут «Арктика» и «Оль-Гуль». Во дворце спорта до 1 октября должны отремонтировать манеж: заменить покрытие, светильники, отремонтировать потолок. Под ключ будет обновлён и хореографический зал дворца, здесь также появится специализированное покрытие. Масштабные работы проводятся и в здании базы «Оль-Гуль», где запланированы замена потолочного покрытия, электропроводки, электрических радиаторов, ремонт стен и потолков. Срок завершения работ - 30 сентября. Работы на обоих объектах уже ведутся, отметили в УКРиС. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:286 В этом году на ремонт спортивных городских объектов выделено 96 млн рублей, заключено 38 контрактов. В числе запланированных и проводимых работ – ремонт фасадов зданий, кровель, спортзалов и др.Самыми крупными объектами станут «Арктика» и «Оль-Гуль». Во дворце спорта до 1 октября должны отремонтировать манеж: заменить покрытие, светильники, отремонтировать потолок. Под ключ будет обновлён и хореографический зал дворца, здесь также появится специализированное покрытие.Масштабные работы проводятся и в здании базы «Оль-Гуль», где запланированы замена потолочного покрытия, электропроводки, электрических радиаторов, ремонт стен и потолков. Срок завершения работ - 30 сентября. Работы на обоих объектах уже ведутся, отметили в УКРиС.Фото Владимира Макушкина