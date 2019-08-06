Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40283

6 августа 2019, 17:18



Июльские цены почти по всем группам продуктов порадовали падением. Зато подорожало топливо.

Специалисты также сравнили норильские цены с ценами на социально значимые продукты питания в других городах региона, в частности, Красноярском, Ачинском, Минусинском, Железногорском, Лесосибирском. Как и ожидалось, в северном городе стоимость продуктов выше, иногда – значительно. Например, хлеб дороже в 1,5 раза, мясо – на 13%, колбаса – на 35%, овощи - на 62%, яйцо – на 10%, крупы – на 50%, масло сливочное – на 25%, сметана – сразу в 2 раза, молоко – на 45%. Норильские цены на бОльшую группу социально значимых продуктов оказались значительно выше, чем в других северных городах (Сургут, Воркута, Новый Уренгой), что объясняется наличием у них альтернативного способа доставки – с помощью железнодорожного и автомобильного сообщения. Хлеб в нашем городе дороже на 35%, мясо и масло сливочное – цены аналогичны норильским, колбаса – на 16%, овощи - на 56%, крупы – на 11%, сметана – в два раза, молоко на 12%. А вот яйцо в нашем городе на 20% дешевле. Тогда специалисты УПРиУ сравнили норильские цены с ценами на продукты в северных городах, практически не имеющих альтернативного способа доставки продуктов, кроме авиа-, морского и речного сообщения (Магадан и Салехард), и тут выяснилось: норильские цены всё же не самые высокие. Магаданские и салехардский хлеб дороже на 25%, мясо – на 10%, овощи - на 7%, яйцо – на 40%, крупы – на 8%, молоко – на 15%. А вот колбаса, сметана, масло сливочное в нашем городе всё же дороже. В июле подорожало дизельное топливо: в «Арктуре» - на 2 рубля за литр, в Таймырской топливной компании - на 3,4 рубля за литр. Цена на бензин не изменилась. «Мониторинг стоимости топлива во всех вышеуказанных городах показал более низкий уровень цен, чем в Норильске, - в среднем на 15%, или 7-9 рублей за литр», - пояснили в УПРиУ. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:390 Так, мясо подешевело на 3%, несезонные овощи - на 10%, яйцо – на 15%, крупы и макаронные изделия – на 3%. А вот масло и сметана продемонстрировали незначительные колебания в ту или иную сторону, колбаса же подорожала на 0,3%. Такие данные представили специалисты УПРиУ в ходе мониторинга розничных цен в городе.Специалисты также сравнили норильские цены с ценами на социально значимые продукты питания в других городах региона, в частности, Красноярском, Ачинском, Минусинском, Железногорском, Лесосибирском. Как и ожидалось, в северном городе стоимость продуктов выше, иногда – значительно. Например, хлеб дороже в 1,5 раза, мясо – на 13%, колбаса – на 35%, овощи - на 62%, яйцо – на 10%, крупы – на 50%, масло сливочное – на 25%, сметана – сразу в 2 раза, молоко – на 45%.Норильские цены на бОльшую группу социально значимых продуктов оказались значительно выше, чем в других северных городах (Сургут, Воркута, Новый Уренгой), что объясняется наличием у них альтернативного способа доставки – с помощью железнодорожного и автомобильного сообщения. Хлеб в нашем городе дороже на 35%, мясо и масло сливочное – цены аналогичны норильским, колбаса – на 16%, овощи - на 56%, крупы – на 11%, сметана – в два раза, молоко на 12%. А вот яйцо в нашем городе на 20% дешевле.Тогда специалисты УПРиУ сравнили норильские цены с ценами на продукты в северных городах, практически не имеющих альтернативного способа доставки продуктов, кроме авиа-, морского и речного сообщения (Магадан и Салехард), и тут выяснилось: норильские цены всё же не самые высокие. Магаданские и салехардский хлеб дороже на 25%, мясо – на 10%, овощи - на 7%, яйцо – на 40%, крупы – на 8%, молоко – на 15%. А вот колбаса, сметана, масло сливочное в нашем городе всё же дороже.В июле подорожало дизельное топливо: в «Арктуре» - на 2 рубля за литр, в Таймырской топливной компании - на 3,4 рубля за литр. Цена на бензин не изменилась.«Мониторинг стоимости топлива во всех вышеуказанных городах показал более низкий уровень цен, чем в Норильске, - в среднем на 15%, или 7-9 рублей за литр», - пояснили в УПРиУ.Фото Владимира Макушкина